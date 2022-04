Kim Jong-un, "chi è davvero la donna col borsone": bomba dell'intelligence di Seul

18 aprile 2022 a

a

a

Una donna misteriosa compare accanto a Kim Jong-un sempre più spesso di recente. Guardandola, si direbbe che abbia circa 40 anni. Nelle immagini che la ritraggono, quasi sempre defilata o comunque distante dal leader nordocoreano, la si vede con un borsone nero in spalla. Un borsone da dove sarebbe stata vista estrarre dei documenti importanti per Kim. Ecco perché per alcuni potrebbe trattarsi anche di una sua assistente.

Kim Jong-un ha perso la testa per la "signora in rosa": ormone impazzito, cosa le ha regalato

In un caso, in particolare, la donna avrebbe tirato fuori dalla borsa una cartella con i fogli per un discorso tenuto dal Maresciallo ai quadri del Partito dei lavoratori. Gli analisti di NK News, citati dal Corriere della Sera, hanno notato questa assistente misteriosa nelle foto pubblicate da Pyongyang per la prima volta il 28 febbraio. E poi altre quattro volte nel mese di aprile. Sempre vicino a Kim. Secondo l’intelligence di Seul, però, non si tratterebbe di un'assistente qualunque: si tratterebbe di Kim Sol-song, sorellastra di Kim Jong-un, nata il 30 dicembre del 1974 da Kim Jong-il, il secondo leader della Dinastia, e da Kim Young-sook, la seconda delle sue quattro mogli.

La sorellastra di Kim si sarebbe laureata in economia all’Università Kim Il Sung - che forma l’élite nordcoreana - e poi avrebbe continuato il suo percorso di studi nel 2005 a Parigi, dove sarebbe stata mandata sotto falso nome. Stando alla versione di alcuni disertori, ora residenti in Sud Corea, la donna avrebbe lavorato insieme al padre, a contatto con i servizi di sicurezza. Poi dopo una lunga carriera nell'esercito, sarebbe stata a capo di un ufficio del Comando supremo. Fino al ruolo attuale, quello di assistente del leader.

Video su questo argomento Prima lancia il missile e poi si fa riprendere così: sfregio di Kim Jong-un agli Usa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.