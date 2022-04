Covid, il caso-Philadelphia spaventa il mondo: l'ultima frontiera del virus? Cosa sta succedendo

18 aprile 2022 a

Gli Usa stanno affrontando una nuova ondata di covid : in più della metà degli Stati si registra una tendenza al rialzo con una media di circa 34mila contagi al giorno . A New York le autorità sanitarie si apprestano ad alzare il livello di allerta da "rischio basso" a "medio" già da questa settimana, a Philadelphia , invece, dove i casi sono raddoppiati in una settimana, torna l'obbligo di mascherine al chiuso comprese scuole, aziende, ristoranti ed edifici governativi.

La decisione, secondo quanto riguarda il quotidiano The Philadelphia Inquirer , serve a prevenire le ospedalizzazioni , anche se l'ondata in corso dovrebbe essere meno grave di quello di gennaio. L'obbligo era stato revocato meno di due mesi fa, il 2 marzo, ma nell'ultimo mese la media settimanale di nuovi casi ogni centomila abitanti è più che raddoppiata e negli ultimi dieci giorni c'è stato un aumento del 50 per cento, con oltre cento nuovi contagi al giorno. Tuttavia, diversi residenti e imprenditori hanno adito le vie legali . Una causa sarebbe stata intentata alla Commonwealth Court ei promotori sostengono che le autorità di Philadelphia non possiedono il potere d'imporre tale obbligo.

