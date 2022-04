Autolavaggio, resta incastrato tra i rulli: la morte orrenda di un 56enne

18 aprile 2022 a

a

a

Una fine orribile quella fatta da un 56enne in California. L'uomo, il cui nome non è ancora stato reso noto, è morto schiacciato all'interno di un autolavaggio automatico tra i rulli e la sua automobile. La tragedia è avvenuta dopo che il malcapitato è sceso dalla macchina. La polizia ha fatto sapere che "il suo corpo potrebbe essere rimasto all'interno della stazione per più di 30 minuti prima di essere scoperto".

“Una sfida pericolosa”. Tragedia ad Arezzo, 14enne si dà fuoco in diretta: intera comunità sotto choc

Il corpo dell'uomo, infatti, è stato trovato nell'autolavaggio self-service Pearl al 2189 di East Valley Parkway lo scorso venerdì sera dai membri del dipartimento di polizia di Escondido. In particolare, la NBC di San Diego - citata da Leggo - riferisce che poco dopo l'ingresso nell'autolavaggio, l'uomo sarebbe sceso dal suo veicolo e poi sarebbe "rotolato in avanti", rimanendo incastrato in alcuni macchinari.

La polizia, però, non sa ancora il motivo per cui l'uomo avrebbe deciso di scendere dall'automobile. In ogni caso, ha confermato che l'autolavaggio non era attivo al momento dell'incidente. Dopo il ritrovamento del 56enne, gli impiegati dell'autolavaggio sarebbero stati in grado di sollevare l'auto e liberarlo. A quel punto l'uomo è stato trasportato al Palomar Medical Center, dove è stato successivamente dichiarato morto. Nel frattempo la polizia sta analizzando i video di sorveglianza nelle vicinanze per capire come mai la vittima sia uscita dalla sua auto e come sia rimasta intrappolata.

Come si muore per un panino a salame, cosa svela la tragedia di Martina: chi rischia la vita (senza neppure saperlo)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.