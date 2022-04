Lituania, "ci resta poco tempo": la Russia sta per attaccare, la scintilla che farà esplodere l'Europa

20 aprile 2022 a

La guerra in Ucraina ha scatenato il terrore nei Paesi Baltici. La Lituania, per esempio, si sta già preparando alla guerra. "Ci restano solo pochi anni per prepararci, ecco perché abbiamo bisogno di una maggiore presenza della Nato come maggiore deterrente", ha dichiarato il deputato lituano Laurynas Kasciunas a DW, secondo quanto riporta il Messaggero.

Il piccolo Stato guidata da Gitanas Nausėda per 45 anni ha fatto parte dell'Unione Sovietica. Ma dopo aver ottenuto l'indipendenza, la Lituania si è unita all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord nel 2004. E negli ultimi anni le tensioni con Vladimir Putin sono esplose.

Centrale nella questione è Suwalki Gap, che prende il nome dalla vicina città di Suwalki, una stretta striscia di terra che collega la Lituania alla Polonia dove la Russia potrebbe colpire. È schiacciata tra l'enclave di Kaliningrad, controllata dai russi, a nord-ovest, e il paese della Bielorussia a sud-est. Il problema è che il governo bielorusso è considerato un alleato della Russia e il varco di Suwalki è un nodo fondamentale. Lungo solo 65 chilometri, è l'unico collegamento terrestre tra i Paesi baltici e gli altri paesi della Nato. In caso di un conflitto, il timore è che la Russia possa bloccare proprio questo passaggio.

