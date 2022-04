Maddie McCann, spot-horror: "Se mangi a casa non ti succede niente", chi sono le bestie

20 aprile 2022 a

Un gesto di cattivo gusto quello compiuto dall'azienda da asporto Otley Burger Company con sede a Leeds, Inghilterra. L'azienda ha utilizzato nella sua pubblicità le foto della piccola Madeleine McCann in occasione della festa della mamma. L'Asa (l'Advertising Standards Authority) ha dichiarato di aver ricevuto ben 3 denunce oltre alle migliaia di reclami dopo la pubblicazione di tali foto. L'azienda le ha diffuse sui propri canali Facebook, Instagram e Twitter.

A seguito di tali richiami la Otley Burger Company ha provveduto a eliminare le inserzioni che racchiudevano immagini davvero scioccanti. In una comparativa la piccola Madeleine, scomparsa in una vacanza in Portogallo con la famiglia, assieme alla madre Kate McCann . In un'altra è stato mostrato un uomo che correva con una foto più piccola della bambina tra le mani, accompagnata dalle battute: "Hamburger for dinner?" e ancora "Buona festa della mamma a tutte le mamme là fuori". In un'altra pubblicità invece aveva scritto: "Con gli hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere. Buona festa della mamma a tutte le mamme là fuori".

Il 29enne proprietario dell'azienda Joe Scholey non è la prima volta che attua queste trovate pubblicitarie. Ha affermato di fare tutto solo per soldi: “ Non mi importa se le persone si offese tutto ciò da queste campagne pubblicitarie. Qualche tempo fa ne pubblicai una che ha portato molti soldi. E ho pensato, perché non farlo di nuovo?”. L'anno scorso aveva utilizzato l'immagine della madre Karen Matthews alla quale era stata uccisa la figlia. Nella pubblicità fingeva che gliela avessero rapita. Questa volta però il 29enne non l'ha passata liscia. In molti hanno provato disgusto a vedere tali immagini e hanno fatto partire le numerose denunce.

