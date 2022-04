Ucraina, la guerra in diretta. Putin ordina a Shoigu: "Annullate l'operazione all'acciaieria di Mariupol"

21 aprile 2022 a

La guerra in Ucraina arriva al 57esimo giorno ma non si intravede ancora una soluzione diplomatica. Il Cremlino ha brandito la minaccia del potente missile Sarmat, che dovrebbe eludere le difese antimissilistiche. Si tratta di un'arma a lunghissimo raggio di nuova generazione che Putin ha salutato come "impareggiabile". "È davvero un'arma unica che aumenterà il potenziale militare delle nostre forze armate, terrà la Russia al sicuro dalle minacce esterne e indurrà prudenza in coloro che cercano di minacciare il nostro Paese con una retorica selvaggia e aggressiva", ha dichiarato il leader del Cremlino, durante un annuncio televisivo. Sul campo, in attesa di un risposta di Kiev alla bozza di accordo presentata dal Cremlino, sono ore decisive per le sorti di Mariupol, difesa strenuamente dal Battaglione Azov. Quando la città cadrà, l'esercito russo avrà di fatto in mano tutta la regione del Mar d'Azov, in continuità con il controllo della Crimea e delle regioni dell'Est, obiettivo "minimo" per poter festeggiare la vittoria il 9 maggio, nella parata della vittoria contro i nazisti sulla piazza Rossa.



Ore 9.21: "Putin annulla l'assalto all'acciaieria Azovstal"

Al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, ricevuto al Cremlino, Vladimir Putin ha ordinato di fermare l'assalto all'impianto metallurgico Azovstal e di bloccare questa zona in modo che "non voli una mosca". Così dal Cremlino l'agenzia Ria Novosti. "Considero inopportuno il proposto assalto alla zona industriale. Ordino che venga annullato", ha detto Putin in un incontro con il ministro della Difesa. Secondo indiscrezioni, Putin considera troppo alti i rischi per i soldati russi impegnati nella battaglia corpo a corpo con il Battaglione Azov.

Ore 9.20: "Duemila soldati ucraini assediati nell'acciaieria di Mariupol"

Circa 2mila soldati ucraini sono assediati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol e restano asserragliati dentro il centro siderurgico. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, citato da Interfax. "Per finire l'operazione - ha aggiunto Shoigu - serviranno 3/4 giorni".



Ore 9.15: Borodyanka, "Trovati 9 cadaveri, alcuni torturati"

Sono stati ritrovati i corpi di nove civili, alcuni "con i segni di tortura", a Borodianka, una città vicino a Kiev: lo ha reso noto la polizia della capitale Ucraina. Borodianka è stata, secondo Kiev, teatro di "massacri di civili" durante il mese di marzo, quando le forze russe occuparono la citta'. "In una fossa c'erano due uomini di 35 anni e accanto a loro una ragazza di 15 anni", ha riferito il capo della polizia locale, Andrii Nebytov. "In un altro, la polizia ha scoperto i corpi di sei persone: quattro uomini e due donne", probabilmente "residenti della citta'". "L'esercito russo ha deliberatamente ucciso civili che non hanno opposto loro resistenza".

Ore 9.13: "Mariupol sotto controllo russo"

A Mariupol "un successo" militare russo. Ha così sentenziato il presidente russo Vladimir Putin parlando con il ministro della Difesa Sergei Shoigu e gli ha chiesto di conferire ai soldati che hanno partecipato alla "liberazione" delle onorificenze. Sarebbero oltre 142.000 civili sono stati evacuati da Mariupol: lo ha detto lo stesso Shoigu, nel corso di un incontro con il presidente, secondo quanto riportato dall'agenzia Interfax.

Ore 9.01: Premier spagnolo e danese arrivati a Kiev

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez e la premier danese, Mette Frederiksen, sono arrivati a Kiev per colloqui con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il governo spagnolo.

Ore 8.15: Kiev, 4 pullman portano via civili da Mariupol

Quattro pullman con civili portati via da Mariupol hanno lasciato la città assediata da settimane: lo ha reso noto il governo di Kiev.



Ore 7.30: Zelensky, "i Paesi alleati comprendono meglio le nostre esigenze sulle armi"

Dopo giorni di pressioni insistenti, i paesi alleati dell'Ucraina sembrano comprendere meglio le richieste di Kiev in termini di armi più pesanti. A dichiararlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso in cui si è rivolto ai connazionali nella serata di ieri. "Sono molto lieto di dire, anche se con cauto ottimismo, che i nostri partner hanno iniziato a capire meglio le nostre esigenze. Capire esattamente di cosa abbiamo bisogno. E quando esattamente abbiamo bisogno di tutto questo", ha dichiarato. ''Non entro alcune settimane, non entro un mese, ma immediatamente. In questo momento, mentre la Russia sta cercando di intensificare i suoi attacchi". Zelensky ha quindi definito "della massima gravità" la situazione nell'est e nel sud del paese.

Ore 7.27: "Da Mosca cyberattacchi contro chi appoggia Kiev"

Cinque Paesi alleati inclusi gli Stati Uniti hanno messo in guardia l'Occidente su possibili attacchi cibernetici da parte della Russia contro gli Stati che appoggiano l'Ucraina. Lo riporta il Guardian. Secondo i membri della rete multinazionale di intelligence Five Eyes (Australia, Usa, Regno Unito, Nuova Zelanda e Canada) Mosca è pronta a mettere in campo i suoi hacker e potrebbe coinvolgere anche gruppi criminali specializzati in attacchi informatici per colpire governi, istituzioni e imprese. "L'intelligence indica che il governo russo sta esplorando opzioni per potenziali attacchi informatici", ha affermato la rete sottolineando che una simile operazione sarebbe in risposta alle sanzioni imposte contro la Russia dall'Occidente e all'invio di armi all'Ucraina.



Ore 7.22: "Raid aerei per far strada all'offensiva russa"

I bombardamenti russi stanno cercando di distruggere la difesa antiaerea ucraina per offrire una copertura aerea all'avanzata delle truppe in Ucraina orientale: lo rileva l'intelligence militare britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul campo. "Le truppe stanno avanzando dalle basi nel Donbass verso Kramatorsk, che continua a subire persistenti attacchi missilistici. Continuano gli alti livelli di attività aerea russa" perché la Russia "cerca di fornire un supporto aereo ravvicinato alla sua offensiva nell'Ucraina orientale, per sopprimere e distruggere le capacità di difesa aerea ucraine".

Ore 6.37: Xi Jinping, "rispettare sovranità e scelte di ogni Paese"

Il presidente cinese, Xi Jinping ha proposto un nuovo approccio per la "promozione della sicurezza nel mondo", che "rispetti la sovranità di tutti gli Stati e il percorso di sviluppo che ognuno sceglie". Xi ha pronunciato, oggi, un discorso durante l'apertura del Forum Boao, conosciuto come il "Davos asiatico", che si sta svolgendo in questi giorni sull'isola tropicale di Hainan (a sud del Paese), con una presenza internazionale pressoché nulla, a causa delle restrizioni imposte dalla Cina nel il volto della pandemia di Covid-19. "Rispettiamo la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi. Aderiamo alla non interferenza negli affari interni degli altri e rispettiamo ugualmente il percorso di sviluppo che ciascuno sceglie", ha affermato Xi. Secondo il presidente, la Cina resta "impegnata nei principi della Carta delle Nazioni Unite" e si oppone a "mentalità tipiche della guerra fredda, unilateralismo e scontro di blocco", affermazioni che i politici del Paese asiatico usano spesso quando si riferiscono agli Stati Uniti per criticare la sua politica estera. "Prendiamo molto sul serio le legittime preoccupazioni in materia di sicurezza di tutti i paesi e cerchiamo un'architettura di sicurezza equilibrata, efficace e sostenibile ottenuta non a spese degli altri", ha aggiunto Xi. Il presidente ha evitato di usare il termine "invasione" in riferimento all'offensiva russa in Ucraina, mentre ha ribadito l'opposizione alle sanzioni contro Mosca.

Ore 6.22: Kadyrov, "La Russia completerà oggi la conquista di Mariupol"

Le forze russe neutralizzeranno oggi l'ultima resistenza opposta dal Reggimento Azov e dai fanti di marina ucraini presso l'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo ha annunciato il leader ceceno Ramzan Kadyrov, dopo due ultimatum rivolti ai militari ucraini dal ministero della Difesa russo e una controproposta da parte di Kiev di negoziati per l'evacuazione dei combattenti asserragliati nell'acciaieria, dove si troverebbero anche centinaia di civili. "Prima o dopo l'ora di pranzo (di oggi) l'Azovstal sarà sotto il pieno controllo delle forze della Federazione Russa", ha scritto Kadyrov sul proprio profilo Twitter. La conquista dell'acciaieria segnerebbe la definitiva conquista di Mariupol da parte delle forze russe, che assediano la città sin dall'inizio dell'invasione militare dell'Ucraina, circa otto settimane fa.



Ore 0.05: Boris Johnson, "Putin come un coccodrillo"

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha paragonato il presidente russo Vladimir Putin a un coccodrillo, dicendosi pessimista sulle possibilità di negoziare con lui per arrivare alla pace in Ucraina. "Come si fa a negoziare con un coccodrillo quando ha la tua gamba nelle sue fauci? Questa è la difficoltà che gli ucraini devono affrontare", ha affermato durante il volo che lo sta portando in India, citato dal Guardian. "E' molto difficile capire come gli ucraini possano ora negoziare con Putin, vista la sua manifesta mancanza di buona fede", ha detto Johnson, per il quale è possibile che Mosca "lanci anche un'altra offensiva contro Kiev".



