Massachusetts, mamma uccide il figlio di 5 anni: "E' un futuro serial killer"

"E' un futuro serial killer": la madre di un bambino di 5 anni ha deciso di uccidere suo figlio, convinta del fatto che da adulto sarebbe diventato un pluriomicida. In particolare a una sua amica avrebbe detto: "E' il prossimo Ted Bundy", riferendosi al killer statunitense autore di almeno trenta omicidi. Sicura di ciò, la donna avrebbe ucciso il piccolo di 5 anni e poi avrebbe seppellito il corpo in un bosco, tra gli alberi.

Adesso la mamma, Danielle Dauphinais, 35enne, è accusata dell'omicidio del piccolo Elijah, trovato morto con ferite orribili al viso e al cuoio capelluto in una fossa poco profonda in Massachusetts negli Usa. L'autopsia, come riporta People citato da Leggo, avrebbe messo in evidenza anche tracce di malnutrizione, negligenza e avvelenamento da fentanil.

A lanciare l’allarme per la scomparsa del bambino era stato il Dipartimento per l’infanzia del New Hampshire. Dopo diverse ricerche, il ritrovamento del corpo in una fossa poco profonda. La donna, che ha ben sei figli, come riporta il Sun, si sarebbe lamentata del comportamento del figlio con un’amica di lunga data. In alcuni messaggi la 35enne avrebbe paragonato il figlio di 5 anni ai serial killer, dicendo che il suo comportamento era diventato ingestibile. "Lo chiamo il prossimo Ted Bundy o Jeffrey Dahmer - ha scritto la donna, come rivela il Boston Globe -. È così triste ma non ho alcun legame con questo bambino. Voglio che se ne vada".

