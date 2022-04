Ucraina, le notizie della guerra in diretta. Missili russi vicinissimi al confine ucraino

24 aprile 2022 a

a

a

60esimo giorno di guerra in Ucraina e la pace sembra ancora lontana: Odessa è stata nuovamente colpita da un missile che ha provocato la morte di otto persone di cui un neonato. Intanto si avvicina il 9 maggio, giorno in cui Vladimir Putin e tutta la Russia festeggeranno l'anniversario della vittoria contro i nazisti tedeschi. Una data cruciale, che costringe il presidente russo a dimostrare di aver raggiunto qualche obiettivo in due mesi di conflitto. Non solo, Mario Draghi potrebbe far visita all'omologo ucraino, come fatto da alcuni presidenti europei.

Ore 8.40 - Putin al patriarca Kirill: fruttuosa cooperazione dalla Chiesa

Il presidente russo Vladimir Putin, augurando buona Pasqua ortodossa al patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia, ha notato che la Chiesa sta sviluppando una "fruttuosa cooperazione con lo Stato", "dando un enorme contributo alla promozione dei valori tradizionali spirituali e morali nella società, nella famiglia, nell'educazione delle giovani generazioni, in questo nostro momento difficile, si preoccupa di rafforzare l'armonia e la comprensione reciproca tra le persone". Secondo l'ufficio stampa del Cremlino Vladimir Putin, insieme con Sergei Sobyanin, ha partecipato al servizio notturno di Pasqua presso la Cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca. Il solenne servizio di preghiera è stato svolto dal patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kiril .

Ore 8.00 - Rapito dai russi il console onorario bulgaro

Il console onorario della Bulgaria è stato rapito dai russi a Melitopol in Ucraina. Lo riporta l'Ukrayinska Pravda. A denunciarlo il sindaco della città, Ivan Fedorov.

Ore 7.45 - Missili Iskander russi a 60 chilometri dal confine

I russi hanno collocato missili balistici a corto raggio Iskander a 60 chilometri dal confine ucraino. Lo riferisce lo stato maggiore ucraino, secondo il quale le truppe di Mosca stanno inoltre bombardando le posizioni ucraine con mortai, cannoni e lanciarazzi su tutta la linea del fronte nel Donetsk.

Ore 7.20 - Kiev, abbattuti 3 aerei, 5 missili e 9 droni russi

Nelle scorse 24 ore le forze armate ucraine hanno abbattuto 17 bersagli aerei russi, nel dettaglio tre aeroplani militari, cinque missili e tre droni. Lo riferisce un portavoce dell'aeronautica militare Ucraina, riporta il Kyiv Independent.

Ore 7.16 - Kiev, riconquistati 8 insediamenti nella regione di Kherson

Le forze armate ucraine hanno riconquistato otto insediamenti nella regione meridionale di Kherson, il cui capolouogo è sotto il controllo dei russi. Lo riferisce il Comando Operativo Meridionale delle forze di Kiev, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

Ore 06:32 - Gli osservatori dell’Osce "arrestati" nel Donbass

Alcuni osservatori militari dell’Osce sono stati "arrestati" nelle regioni di Donetsk e Lugansk, nell’Ucraina orientale: lo denuncia la stessa Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza europea, come riporta la Bbc. L’Osce "si sta adoperando per il rilascio dello staff". "L'Osce sta utilizzando tutti i canali disponibili per facilitare il rilascio del suo personale", ha fatto sapere l'organizzazione che non ha voluto dare ulteriori dettagli.

Ore 4.04 - Guterres domani ad Ankara, poi Mosca e Kiev

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si recherà domani (lunedi') in Turchia - mediatore chiave nel conflitto in Ucraina - prima di recarsi a Mosca e a Kiev. Lo rende noto l'Onu.



Ore 2.00 - Trump, con me la catastrofe russa non sarebbe successa

"La catastrofe russa in Ucraina non sarebbe mai successa con la presidenza Trump. Zero, zero, zero possibilità. Lui (Vladimir Putin, ndr) non ha fatto niente per quattro anni, ci sarà un motivo". Lo ha detto Donald Trump, parlando in Ohio ai suoi sostenitori. "Sotto Bush la Russia invase la Georgia - ha aggiunto - sotto Obama la Russia invase la Crimea. Nei miei quattro anni, la Russia non ha fatto niente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.