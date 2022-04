Kate Middleton, la frase di Harry a William all'altare: "Ora te lo posso dire...". La verità, 11 anni dopo

Francesco Fredella 26 aprile 2022 a

a

a

Operazione rewind. Sono passati 11 anni dal matrimonio tra William e Kate Middleton. Quel 29 aprile 2011 il mondo intero rimase incollato davanti alla tv, un po' come accadde per le nozze di Carlo e Diana nel lontano 1981. Adesso, a distanza di anni, i tabloid britannici - che seguono da sempre le vicende dei Reali - rispolverano qualche scena di quella giornata. Ed una foto in particolare. Si tratta di un momento magico, davvero unico. La duchessa di Cambridge cammina lungo l'Abbazia di Westminster ed è diretta verso l’altare, ci sono milioni di spettatori incollati alla tv. E' il suo momento, un giorno indimenticabile. William è all'altare pronto ad aspettarla. C'è anche suo fratello William, all'epoca ancora non sposato, che è il testimone di nozze. Come riporta il Mirror, dopo aver osservato la sposa, avverte il futuro re di non voltarsi. Di quel momento, una scena indimenticabile, si parla anche nel libro Kate: A Biography, secondo cui Harry avrebbe detto al fratello: «Bene, adesso è qui. Beh, è bellissima, te lo posso dire».

Video su questo argomento Meghan Markle, "inferiorità di rango": perché ha distrutto il rapporto con Kate Middleton

William e Kate stanno per celebrare il loro 11° anniversario di matrimonio, una coppia solida e che fa sognare tutti. Ma una scena che mostrava il rapporto ancora favoloso tra i due fratelli, dopo pochi anni ci sarebbero stati alcuni attriti che papà Carlo - proprio in occasione del funerale di Filippo - ha cercato di ripianare. Pare che William sia sempre stato abbastanza preoccupato sulla relazione di Harry con l'attuale moglie Meghan Markle. Ma tutto, lo ricordiamo, è precipitato quando Harry ha rilasciato una storica intervista a Oprah Winfrey dicendo che suo fratello era «intrappolato» all'interno del sistema reale. Parole dure, fortissime. Poi Harry, dopo le nozze con Meghan, ha lasciato il Regno Unito all'inizio del 2020 dicendo addio anche ai titoli reali.

"Io al Giubileo? Forse...". Regina Elisabetta pugnalata da Harry, subito dopo la visita a sorpresa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.