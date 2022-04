Vladimir Lisin, l'uomo più ricco di Russia contro Putin: "Scelte senza senso", terremoto al Cremlino

28 aprile 2022 a

Nella classifica Forbes del 2021 è stato inserito tra gli uomini più ricchi al mondo, per la precisione al 59º posto nella classifica dei Paperoni. Si parla di Vladimir Lisin. Il suo patrimonio stimato è di 29,8 miliardi di dollari. Proprio lui - considerato l'uomo più ricco di Russia - si è recentemente scagliato contro Vladimir Putin e la guerra in Ucraina: “Non capisco perché Putin abbia voluto invadere l'Ucraina, e dal punto di vista del business credo sia stato un fatto negativo. Non sono un politico ma un uomo d'affari che è contro la guerra e le distruzioni”. Questo le parole di Lisin all’Ansa.

Ora l’oligarca si trova in Italia per assistere alla Coppa del Mondo di tiro al volo. “Putin? Non siamo amici, ma semplici conoscenti. E chiariamo una cosa: mi sono messo in affari prima che lui salisse al potere, e da lui non ho ricevuto favori” ha poi continuato duramente il magnate.

Lisin non è l’unico oligarca a essersi schierato contro Putin, anche Mikhail Fridman, fondatore di Alfa Bank, la più grande banca privata russa, è stato il primo ad opporsi alla guerra in Ucraina. Con lui anche Oleg Deripaska: “Il mondo è molto importante! I negoziati devono iniziare il prima possibile!”, ha scritto su Telegram l’oligarca che ha costruito la sua fortuna attraverso le materie prime russe.



