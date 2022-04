Joe Biden, la terrificante gaffe: "Soddisferemo gli oligarchi russi"

29 aprile 2022 a

a

a

Joe Biden si è reso protagonista di un’altra gaffe in pubblico. Parlando dell’ipotesi di vendere i beni confiscati agli oligarchi russi per finanziare ulteriormente la resistenza dell’Ucraina, il presidente americano ha commesso un errore piuttosto pesante: ha letteralmente dichiarato che “we are going to accomodate them”, che si può tradurre con “li accoglieremo”, “li soddisferemo”. Non proprio il messaggio che Biden voleva realmente inviare: come notato da Dagospia, nella trascrizione ufficiale della Casa Bianca quel passaggio è stato “sbianchettato” e sostituito con “hold accountable”, ovvero “renderemo conto delle loro responsabilità”.

Bomba del Washington Post su Joe Biden, rivolta negli Usa contro il presidente: svelato il suo gioco sporco in Ucraina

E quindi ancora una volta il presidente americano ha commesso un errore parlando in pubblico: così facendo ha alimentato ulteriormente i dubbi di chi lo considera un “vecchio rimbambito” e sostiene che non sia quindi in grado di svolgere il suo ruolo di presidente degli Stati Uniti, soprattutto in un momento di tale rilevanza storica. Ovviamente i giornali americani vicini ai repubblicani hanno rimarcato l’errore di Biden: soprattutto il Washington Times lo ha massacrato, rilanciando anche il commentatore di Tom Cotton. Secondo il senatore americano, le condizioni del presidente sono “allarmanti”.

Sciacallata ai funerali della Albright, la frase davanti al feretro: l'ultima vergogna di Joe Biden

Un errore in un momento poco opportuno, dato che è stato commesso a margine della richiesta al Congresso di nuovi finanziamenti per l’Ucraina proprio mentre giungeva la notizia che l’economia americana ha subito una contrazione dell’1,4% nel primo trimestre del 2022. Biden ha assicurato di non essere preoccupato dal rischio di una recessione e ha richiesto altri 33 miliardi di dollari di finanziamento per aiutare l’Ucraina a resistere all’invasione russa.

Biden-Putin, scambio di prigionieri: chi è l'americano che torna a casa, ora si capisce tutto... | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.