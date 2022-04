Russia "smembrata dopo la guerra": la nuova mappa sulla tv di Stato cinese

29 aprile 2022 a

A pubblicare la nuova mappa mondiale è la pagina Twitter di giornalisti e fotografi ucraini Tpyxa News. Qui vengono solitamente postati video e foto dalla guerra in Ucraina. Immagini di bombardamenti, di civili in fuga, di ospedali colpiti. Oggi però in un post sconcertante è stata pubblicata una cartina di come sarà il mondo dopo la fine del conflitto iniziato da Vladimir Putin il 24 febbraio scorso. In sostanza, il presidente russo ne uscirà sconfitto totalmente e la Russia sarà cancellata.

La mappa, secondo quanto riporta Tpyxa, sarebbe stata mostrata dalla China Central Television o Televisione Centrale Cinese, CCTV, la più grande emittente televisiva della Cina continentale, controllata dallo Stato e suddivisione dell'Amministrazione statale di radio, cinema e televisione del Governo centrale della Repubblica Popolare Cinese.

Come potete vedere, la Russia crollerà e non esisterà più. Mosca sarà di fatto annessa alla Bielorussia. L'Ucraina non solo prenderà i territori del Donbass e della Crimea ma avrà anche la regione di Rostov, Belgorod, Kursk e Brjansk. L'Estonia si prende San Pietroburgo, la Finlandia triplicherà il suo territorio e la Norvegia tutta la costa artica. Il resto della Russia, in sostanza tutta la parte orientale diventerà territorio di Kazakistan, Mongolia, Cina e Stati Uniti.

