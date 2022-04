Ucraina, la guerra in diretta. Intelligence: "Soldati russi, il morale è basso". Spari su un autobus di profughi a Popasna

30 aprile 2022 a

a

a

L'evacuazione impossibile dei civili dalle acciaierie Azovstal, la città di Mariupol ridotta a "un campo di concentramento russo", per usare le parole del presidente Volodymyr Zelensky. Le bombe su Kharkiv, assediata, e la lenta avanzata delle truppe di Mosca nel Donbass. Sono questi i temi sul campo della guerra in Ucraina, arrivata al giorno 66. Sul fronte diplomatico, nuova escalation tra il Cremlino, Kiev e la Nato. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov accusa l'Occidente di non volere un accordo di pace e sottolinea come per bloccare il conflitto il primo passo sia stoppare il rifornimento di armi agli ucraini. I negoziati sono ormai un tema lontanissimo, la parola è solo a jet e cannoni. E sempre Lavrov ha avvertito: "Se la Moldova entrerà nella Nato, diventerà un Paese meno sicuro".



Ore 9.11: "Rubate dai russi tonnellate di grano"

Le forze russe potrebbero avere rubato "diverse centinaia di migliaia di tonnellate" di grano nelle aree dell'Ucraina occupate: è quanto ha detto oggi il viceministro dell'Agricoltura ucraino. Parlando alla TV nazionale Ucraina, Taras Vysotskiy ha espresso preoccupazione per il fatto che la maggior parte degli 1,5 milioni di tonnellate di grano immagazzinate nei territori occupati potrebbero essere state rubate dalle forze russe. Già giovedì il ministero degli Esteri ucraino aveva accusato la Russia di avere rubato grano nel territorio occupato, un atto che - ha affermato - ha aumentato la minaccia alla sicurezza alimentare globale.

Ore 8.35: "Mosca cerca di correggere gli errori, ma il morale è basso"

La Russia è stata costretta a unire e ridistribuire le sue unità a causa dei falliti avanzamenti nel Nord-Est dell'Ucraina, ha affermato il ministero della Difesa del Regno Unito, riportando l'ultimo bollettino della sua intelligence militare. "La Russia spera di correggere i problemi che in precedenza hanno limitato la sua invasione concentrando geograficamente la forza di combattimento, accorciando le linee di rifornimento e semplificando il comando e il controllo", si legge. "La Russia deve ancora affrontare sfide considerevoli. È stata costretta a unire e ridistribuire unità impoverite e disparate dai falliti avanzamenti nel Nord-Est dell'Ucraina. Molte di queste unità probabilmente accusano un morale basso", ha spiegato ancora il ministero. Secondo la Difesa britannica, inoltre, "permangono carenze nel coordinamento tattico russo". "La mancanza di abilità a livello di unità e il supporto aereo incoerente hanno reso la Russia incapace di sfruttare appieno la sua massa di combattimento, nonostante i miglioramenti localizzati", ha concluso il ministero.

Ore 8.23: "Spari a due autobus con profughi da Popasna"

Spari a due autobus che portavano in salvo decine di persone da Popasna, in Ucraina. Persi i contatti con gli autisti. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare-civile della città, Nikolay Khanatov. "Ieri abbiamo evacuato 31 persone da Popasna - spiega - ma ce ne erano ancora molte altre, per questo abbiamo inviato altri due autobus in città. Si sa che hanno raggiunto il villaggio e sono finiti sotto il fuoco nemico. Non siamo in grado di comunicare con le persone a bordo".



Ore 7.45: Lavrov, "Per risolvere la crisi, stop ad armi all'Ucraina

Se gli Stati Uniti e la Nato sono davvero interessati a risolvere la crisi in Ucraina, allora, in primo luogo, dovrebbero cambiare idea e smettere di fornire armi e munizioni a Kiev: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un'intervista all'agenzia cinese Xinhua, aggiungendo che la Russia è "favorevole" a continuare i negoziati, anche se "non stanno andando bene". "Si tratta di retorica militante e azioni incendiarie dei sostenitori occidentali di Kiev. In realtà la incoraggiano a "combattere fino all'ultimo ucraino', gonfiando il paese con armi e inviando mercenari lì. Prendo atto che i servizi speciali ucraini, con l'aiuto degli occidentali, hanno inscenato una cruda e sanguinosa provocazione a Bucha, anche per complicare il processo negoziale", ha commentato.

Ore 7.44: "Mariupol campo di concentramento russo"

Mariupol, la città ucraina sulle coste del Mar d'Azov, è diventata un "campo di concentramento russo in mezzo alle rovine". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo video-messaggio trasmesso nella notte durante il quale ha ricordato come la città portuale prima dell'invasione russa "era una delle più sviluppate della regione" mentre ora è stata "distrutta" dalle forze di Mosca. "Quello che gli occupanti stanno facendo a Mariupol differisce di poco rispetto a quanto fecero i nazisti nei territori occupati dell'Europa orientale", ha proseguito il capo dello Stato ucraino. Nel Donbass, l'area sud orientale dell'Ucraina, "gli occupanti stanno facendo di tutto per distruggere qualsiasi forma di vita nella zona" con i loro bombardamenti e i costanti attacchi aerei. "La difesa della nostra terra, la protezione del nostro popolo è letteralmente una lotta per la vita", ha aggiunto Zelensky. Si sta lottando "per Lysychansk, Severodonetsk, Popasna, Kramatorsk, Slovyansk, Marinka e per tutte le altre città e comunità del Donbass, che le truppe russe vogliono trasformare in rovine. In questa guerra si decide tutto", ha concluso il presidente ucraino.

Ore 7.13: Ambasciata russa negli Usa, "le parole di Kirby offensive e inaccettabili"

"Riteniamo le dichiarazioni di John Kirby contro la Russia offensive e inaccettabili. È sorprendente che tesi così provocatorie provengano da un ex militare che è ben consapevole del significato delle parole". Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Russia negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, in un commento sul canale Telegram dell'ambasciata, ripreso dai media russi. Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ieri ha descritto le azioni russe in Ucraina come "depravazione".

Ore 7.03: Lavrov, "la Nato fa tutto il possibile per impedire un accordo con Kiev"

"Esprimendo pubblicamente sostegno al governo di Kiev, i Paesi della Nato stanno facendo di tutto per impedire il completamento dell'operazione con accordi politici. Varie armi vengono inviate in Ucraina attraverso la Polonia e altri Paesi della Nato in un flusso infinito. Tutto ciò viene fatto con il pretesto di 'combattere l'invasione', ma, in realtà, Usa e Ue intendono combattere la Russia 'fino all'ultimo ucraino' e sono assolutamente indifferenti al destino dell'Ucraina come soggetto indipendente di relazioni internazionali". Così il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un'intervista all'agenzia Xinhua.

Ore 6.18: Ancora bombardamenti su Kharkiv

La Russia ha continuato a bombardare stamani la seconda città dell'Ucraina, Kharkiv, anche se il presidente Volodymyr Zelensky afferma che le forze ucraine stanno ottenendo "successi tattici" nella regione. Sebbene l'Ucraina abbia mantenuto il controllo di Kharkiv, la città è stata ripetutamente messa sotto pressione dalle forze di Mosca e subisce attacchi quotidiani. Una persona è stata uccisa e cinque sono rimaste ferite "a seguito di artiglieria nemica e colpi di mortaio", ha riferito su Telegram l'amministrazione militare regionale di Kharkiv. "La situazione nella regione è difficile. Ma i nostri militari, i nostri servizi segreti, hanno un importante successo tattico", ha affermato Zelensky nel suo ultimo discorso televisivo. Le forze ucraine hanno riferito di aver riconquistato il villaggio "strategicamente importante" di Ruska Lozova, vicino a Kharkiv, e di aver evacuato centinaia di civili. Ieri Mosca ha confermato di aver effettuato un attacco aereo su Kiev durante una visita del capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il primo attacco del genere alla capitale Ucraina in quasi due settimane, e in cui è morto anche un giornalista. Il ministero della Difesa russo ha detto di aver dispiegato "armi aeree a lungo raggio di alta precisione" che "hanno distrutto gli edifici di produzione del missile Artyom e dell'impresa spaziale a Kiev".

Ore 4.24: Lavrov, "avanti i contratti su export cibo ed energia"

"La Russia intende continuare a rispettare in modo equo i suoi impegni nell'ambito dei contratti internazionali per quanto riguarda le forniture di esportazione di alimenti, fertilizzanti, risorse energetiche e altri prodotti critici". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in una intervista a Xinhua riportata dall'agenzia Tass. Mosca, ha aggiunto, è "profondamente preoccupata" per la possibile crisi alimentare provocata dalle sanzioni contro la Russia ed è ben consapevole dell'importanza "della fornitura di beni sociali, compresi gli alimenti, per lo sviluppo socioeconomico dei paesi dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente".

Ore 0.05: Macron-Zelensky, oggi il colloquio

E' slittato a oggi il colloquio tra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, inizialmente previsto per venerdì Lo ha riferito l'emittente televisiva francese BFMTv, citando una fonte all'Eliseo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.