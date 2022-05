Iran-Russia, "flusso anomalo di aerei": allarme dei servizi, "ecco che cosa sta succedendo"

01 maggio 2022 a

Flusso anomalo di aerei sulla rotta Iran-Russia: Teheran starebbe aiutando Mosca ad aggirare le sanzioni occidentali. E in particolare gli aerei cargo starebbero rifornendo Vladimir Putin di materiale bellico. L’allarme, come riporta il Giornale, arriva dall'intelligence occidentale. Gli aerei sarebbero stati segnalati dal sito di monitoraggio più conosciuto, Flightradar24, ma anche da tutti gli altri sistemi di controllo del traffico dei cieli.

I velivoli in questione sono generalmente i Boeing 747. Ma, come scrive Repubblica, la rotta sarebbe attraversata anche da aerei di produzione russa, gli Ilyushin-76, che riescono a trasportare macchinari pesanti in zone difficili da raggiungere. Gli aiuti, però, più che umanitari sarebbero bellici. Accanto alla compagnia aerea russa ci sarebbe anche quella iraniana, la Fars Air Qeshm, conosciuta per i suoi legami con i Guardiani della Rivoluzione, una milizia con profonda fede ideologica.

Gli aiuti in questo momento sono di fondamentale importanza per Mosca. Anche perché i russi avrebbero un disperato bisogno di pezzi bellici che i Guardiani sarebbero riusciti a fabbricare nelle loro aziende, prendendo spunto sia dalle armi occidentali che da quelle cinesi. Stando agli esperti, c'è da essere preoccupati perché "la Repubblica Islamica può diventare una sponda per immettere nei mercati di alcuni paesi merci e materie prime di origine russa". L’Occidente come deciderà di rispondere?

