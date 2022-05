Stepan Tarabalka "non è il fantasma di Kiev". Clamorosa smentita ucraina: "40 caccia russi abbattuti, tutto falso"

02 maggio 2022 a

a

a

Il "fantasma di Kiev"? Non è Stepan Tarabalka e non è mai esistito. Una fake news di guerra, insomma, messa in circolo sul web dagli ucraini. A denunciarlo non è Mosca o qualche fonte filo-putiniana in odore di propaganda, ma lo stesso Stato Maggiore delle Forze armate ucraine. Un falso "interno" a uso esterno, per smuovere le coscienze internazionali e per motivare il popolo ucraino alla resistenza contro i russi.

9 maggio, "guerra totale": quali nazioni entreranno nel conflitto al fianco della Russia, mondo nel caos?

Con una nota ufficiale condivisa sui social, i vertici militari di Kiev hanno dunque clamorosamente smentito la notizia rilanciata da un quotidiano prestigioso e al di sopra di ogni sospetto come il Times di Londra, che nello scorso weekend aveva rivelato la a questo punto falsa identità del famoso "fantasma di Kiev", l'aviatore ucraino ucciso in battaglia lo scorso marzo dopo aver abbattuto ben 40 caccia russi. L'incubo del Cremlino sarebbe stato il giovane Stepan Tarabalka, di cui hanno iniziato a girare anche foto in borghese, in abiti civili insieme alla compagna. Tutto falso, e tutto diventato virale sui media occidentali.

Dji, il drone per le consegne trasformato in strumento di morte: ecco come, il colpo di genio

Il 29enne Tarabalka era stato abbattuto mentre volava con il suo MiG-29 il 13 marzo scorso, ricorda il Times, identificandolo appunto come il Top Gun ucraino. Lo Stato Maggiore però la definisce "una immagine collettiva dei piloti della 40a Brigata di Aviazione Tattica dell’Aeronautica Militare, che protegge il cielo della capitale". Un "Santino", insomma, una figura di fantasia nata per consolare e incoraggiare gli ucraini. "Chiediamo ancora una volta alla comunità ucraina di verificare le fonti di informazione prima di diffondere notizie", si legge nell'irrituale comunicato delle Forze Armate ucraine. "L'eroe dell'Ucraina Stepan Tarabalka NON è il 'fantasma di Kiev' e NON ha colpito 40 aerei. Il 13 marzo, Tarabalka è stato ucciso in una battaglia aerea con gli occupanti russi. Il fantasma di Kiev è una leggenda di supereroi il cui personaggio è stato creato dagli ucraini!".

"Gerasimov ferito al fronte nell'attacco in cui è morto Simonov": le sue condizioni, altra umiliazione per Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.