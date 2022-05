"Dominator". Sesso rumoroso nell'ufficio a Westminster, come sorprendono il deputato porcellone

02 maggio 2022 a

Caos a Westminster. Dopo lo scandalo che ha travolto l'ex deputato Neil Parish, ecco che il Parlamento inglese deve fare i conti con nuove accuse. L'ultima è indirizzata a un ministro, imputato di aver fatto "sesso rumoroso" nel suo ufficio parlamentare. Ma non è tutto, perché un altro conservatore ha sollevato la bufera dopo aver inviato la foto di un pene a una collega e un altro per aver frequentato diverse prostitute. È in questo clima che Parish ha deciso di dimettersi.

L'uomo nei giorni scorsi era finito al centro dello scandalo per essere stato pizzicato a guardare un film a luci rosse alla Camera dei Comuni del Regno Unito. A suo dire, però, stava facendo altro, ossia cercare un mietitore di nome "Dominator". Secondo i suoi amici il conservatore avrebbe erroneamente aperto un collegamento a un sito per adulti. Il consigliere della contea del Devon, Colin Slade, ha detto che il deputato stava guardando i veicoli agricoli quando è avvenuto l'"incidente". La Claas "Dominator" è infatti un marchio di mietitrebbia ampiamente utilizzato e la fattoria di famiglia del signor Parish nel North Somerset ha comprato uno di questi modelli nei suoi locali durante il fine settimana.

"Non ho mai avuto dubbi sul suo comportamento e considero Neil totalmente sincero - ha commentato Slade a The Telegraph -. Ho visto la sua intervista alla BBC, che è stata molto sentita, in cui ha detto che aveva sbagliato e gli dispiaceva". Eppure a Westminster Parish non è né il primo né l'ultimo, tanto da spingere il presidente della Camera dei Comuni Sir Lindsay Hoyle a chiedere una riforma "radicale" delle pratiche di lavoro, che agevoli gli assistenti dei parlamentari nel denunciare eventuali comportamenti di cattiva condotta.

