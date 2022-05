Mariupol, la città-inferno: in questo video il peggio dell'orrore contro i civili. Immagini molto forti

03 maggio 2022 a

a

a

Orrore, devastazione, morte. E macerie, soltanto macerie. Le immagini di Mariupol sono terrificanti, agghiaccianti: la plastica rappresentazione dell'inferno calato in terra. L'inferno voluto da Vladimir Putin e portato dai russi in Ucraina. Come è noto, Mariupol è la città martire per definizione, in questo conflitto. La più colpita, la più bombardata: come detto non resta niente, nulla. Solo il ricordo di quello che è stato.

"Un mistero assoluto". Il dubbio devastante dell'alto generale su Vladimir Putin: cosa può accadere tra pochi giorni

Hanno impressionato il mondo, negli ultimi giorni, le immagini della fonderia Azovstal completamente rasa al suolo. Nell'acciaieria, nelle sue budella di acciaio si è infatti nascosta la resistenza ucraina: il battaglione Azov, i marines che hanno scelto la battaglia a oltranza, ma anche dei civili, alcuni dei quali hanno lasciato l'edificio nelle ultime ore dietro le garanzie russe di non colpirli, di non ucciderli. E chissà se queste garanzie verranno rispettate.

"Quegli amici in Vaticano del battaglione Azov": indiscrezioni clamorose dalle mogli dei "nazisti ucraini"

Della fonderia non è rimasto quasi nulla. I bombardamenti sono stati martellanti, ferocissimi, brutali. Per Putin, Mariupol è un obiettivo fondamentale per chiudere il "cuscinetto" che parte dal Donbass e arriva fino alla Crimea: Mariupol, infatti, sta nel mezzo. Città di confine, tecnicamente non Donbass, ma quasi come se lo fosse. Sino a pochi giorni fa, pareva possibile che i russi organizzassero proprio a Mariupol la parata della vittoria del 9 maggio, celebrazione della vittoria sovietica sui nazisti. Troppo pericolo, però. E il progetto è saltato.

Già, nell'inferno di macerie e distruzione di Mariupol, comunque, si annida ancora una parte della resistenza. Pronta a tutto per colpire l'invasore. E per capire come è ridotta, Mariupol, basta guardare il pazzesco video qui in calce, pubblicato da Tpyxa. Immagini che sono un colpo dritto al cuore. Un colpo durissimo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.