Padre Cruise, il finto prete si intrufola e dorme dalla Regina Elisabetta. E il mattino successivo... choc in Uk

Finge di essere un prete e le guardie reali lo fanno entrare a Windsor, la residenza della Regina Elisabetta. L'incidente, che è stato definito da un insider di Palazzo come una "grave violazione della sicurezza", risale allo scorso 26 aprile. L'uomo, stando a quanto riporta il Guardian, si sarebbe avvicinato alle guardie e attraverso il cancello avrebbe detto di chiamarsi Padre Cruise.

Dopo aver parlato con i soldati, il finto prete sarebbe entrato nella caserma vicino al castello di Windsor, avrebbe trascorso la notte mangiando e bevendo con alti ufficiali pur non essendosi identificato e alla fine gli sarebbe stato offerto pure un letto per la notte. Stando a una fonte, sentita da TvTalks, l'intruso si sarebbe divertito a "scherzare con i ragazzi", raccontando loro alcune storie sulla sua missione in Iraq.

Pur non essendoci stato reale pericolo per la Sovrana, che in quei giorni si trovava a Sandringham, si è trattato di un vero e proprio scandalo anche perché le guardie reali - note per le loro giacche rosse e i cappelli neri - rappresentano il più antico reggimento in servizio dell'esercito britannico. E in questo caso avrebbero abbassato la guardia come mai prima d'ora. "Solo il giorno dopo qualcuno ha fatto dei controlli. Poi è stata chiamata la polizia e lui è stato accompagnato fuori", ha continuato la fonte. Questo incidente adesso potrebbe avere delle serie conseguenze per gli ufficiali, il cui compito dovrebbe essere quello di proteggere la residenza della Regina. Pare, tra l'altro, che a Windsor si trasferiranno presto anche William e Kate.

