Phoenix Ghost, Biden manda in Ucraina i minidroni "suicida": l'arma segreta contro Putin

Come promesso Joe Biden invia all'Ucraina nuove armi. La novità sono i cosiddetti Fantasma della Fenice, in inglese Phoenix Ghost, minidroni "suicida" dotati di una testata esplosiva. L'aeromobile a pilotaggio remoto vanta caratteristiche segretissime ed è a breve in arrivo per la resistenza anti-Russia, così come chiesto da Volodymyr Zelensky. Sul drone si conosce ben poco. Come ricorda il Corriere della Sera, l'Air Force e l’azienda produttrice, la californiana Aevex Aerospace, hanno preferito non commentare le indiscrezioni emerse in queste ore.

Una scelta forse legata alla necessità di mantenere il massimo riserbo dietro le armi destinate a Kiev. Eppure a pubblicizzare l'operato degli Stati Uniti ci ha pensato il portavoce del Pentagono. John Kirby aveva già annunciato qualche giorno fa la consegna di 121 Phoenix Ghost da attacco. Sempre però mantenendo la riservatezza sulle doti del drone. "Il Phoenix Ghost è stato sviluppato per una serie di requisiti che corrispondono molto strettamente a ciò di cui gli ucraini hanno bisogno in questo momento nel Donbas", erano state le sue parole prima di aggiungere che "può anche essere usato per darti un'idea visiva di ciò che sta vedendo, ma il suo obiettivo principale è l'attacco".

Al momento si sa dunque che questo letale apparecchio è munito di sensori che gli permettono di individuare un bersaglio e di dirigersi verso di esso. Per di più il drone sarebbe poco costoso, semplice da utilizzare, facilmente trasportabile da un singolo soldato e pressoché invisibile non solo ai radar ma anche all’occhio umano. La consegna del Fantasma della Fenice fa parte del nuovo piano Usa di aiuti militari all’Ucraina da 800 milioni di dollari. Oltre ai droni, la Casa Bianca punta a spedire nuove armi pesanti.

