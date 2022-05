Ucraina, il raid del caccia russo a bassissima quota: "Cosa ha colpito", lo sfregio a Zelensky

03 maggio 2022 a

Il ministero della Difesa russo ha diffuso dei video che mostrano un attacco aereo a bordo del velivolo militare Su-24m sulle aree fortificate e mimetizzate delle forze armate ucraine. Un raid a quota molto bassa ha portato al bombardamento delle strutture: il video serve per “rispondere” a quelli diffusi dall’Ucraina, in cui si vedono obiettivi russi sotto attacco e poi distrutti, spesso con droni e missili che prendono di mira i veicoli militari e i carri armati.

Nel frattempo sono in aumento i segnali che fanno pensare a una mobilitazione di massa da parte delle forze russe in occasione del 9 maggio, che per Mosca è la data in cui si festeggia la vittoria sui nazisti nella seconda guerra mondiale. Stando alle indiscrezioni rilanciate dalla Cnn, in quell’occasione Vladimir Putin potrebbe dichiarare guerra in modo ufficiale, dato che stanno affluendo nuovi mezzi, in particolare tank e blindati - per sostituire quelli danneggiati. A Washington ritengono probabile che il vero obiettivo della Russia sia quello di una annessione completa delle regioni di Donetsk e Luhansk.

Michael Carpenter, ambasciatore americano all’Osce, ha affermato che dopo la prima metà di maggio la Russia potrebbe indire dei referendum nelle zone che controlla. Intanto alle acciaierie Azovstal sembrano esserci novità, con gli invasori che avrebbero ripreso l’assalto contro gli ucraini asserragliati nelle gallerie. Una conseguenza dell’evacuazione dei civili: non a caso prima dell’attacco ci sono stati dei fortissimi bombardamenti nella zona.

