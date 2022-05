Ucraina, la guerra in diretta: Mosca, "l'esercito russo arriverà fino alla Polonia"

04 maggio 2022 a

Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'assalto finale russo alla Azovstal, che potrebbe segnare la "fine" della prima fase della guerra in Ucraina. Ma la sensazione è che Mosca intenda accelerare i suoi piani di "guerra totale" contro Kiev, visto l'andamento degli attacchi e dei bombardamenti su tutto il territorio, a partire dalla zona occidentale dove, per la prima volta, nel mirino è finita anche la Transcarpazia, al confine con l'Ungheria. Dal punto di vista diplomatico, nulla di fatto dopo il colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e quello francese Macron, mentre l'Unione europea ha anticipato un inasprimento delle sanzioni.

Ore 7.51: GB, "scioccanti fallimenti nella campagna militare russa"

Il capo delle forze armate britanniche, Sir Antony Radakin, ha criticato la campagna militare russa in Ucraina, caratterizzata a suo dire da "scioccanti fallimenti di intelligence" e "incredibile arroganza". Radakin, capo di Stato Maggiore della Difesa britannica, ha detto al Wall Street Journal di ritenere il presidente russo Vladimir Putin sempre più isolato. "Il loro processo decisionale raramente migliora, anzi peggiora. Siamo rimasti sorpresi dal modo in cui la Russia ha affrontato questo problema. Qualunque sia il finale del loro gioco, è drasticamente diverso dal loro gioco iniziale", ha detto.

Ore 7.47: Grave incidente stradale nella regione di Rivne, 27 morti

Ventisette persone sono morte in un "terribile" incidente stradale avvenuto nella regione di Rivne, nell'ovest dell'Ucraina. Lo ha confermato Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno, citato dai media locali. Secondo Gerashenko, l'incidente ha visto coinvolti un bus, un camion che trasportava carburante e un'auto.

Ore 7.42: Corridoio umanitario da Mariupol

E' previsto un nuovo corridoio umanitario stamane da Mariupol, la città assediata dell'Ucraina sud-orientale, verso Zaporizhizia "se le condizioni di sicurezza lo permettono". Lo ha confermato su Telegram la vice premier ucraino, Iryna Vereshchuk, citata dalla Bbc. Secondo Vereshchuk, il corridoio umanitario servirà ad evacuare civili anche da Lunacharske, Tokmak e Vasylivka.

Ore 7.31: "I russi stanno provando ad assaltare la Azovstal"

"Attualmente, le truppe russe non stanno rispettando gli accordi. Continuano massicci attacchi all'acciaieria Azovstal. Stanno cercando di prendere d'assalto il complesso". Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso notturno.

Ore 7.28: La BIelorussia inizia le esercitazioni militari

La Bielorussia ha iniziato delle esercitazioni militari non annunciate per testare la capacità di combattimento delle sue forze. Lo ha confermato il ministero della Difesa di Minsk, sottolineando che "le esercitazioni non rappresentano una minaccia per i Paesi vicini o per la comunità europea in generale".

Ore 7.18: Duma, "lotta tra il bene e il male"

"Questa è una lotta tra il bene e il male. I nostri soldati e ufficiali hanno prevenuto una immane tragedia": lo ha dichiarato il presidente del parlamento russo, la Duma, Vacheslav Volodin, commentando il conflitto in Ucraina. "La Nato stava preparando l'Ucraina per un attacco al nostro Paese. Come spiegare altrimenti quelle decisioni di fornire armi all'Ucraina che sono state adottate dal Congresso statunitense a gennaio, ben prima dell'inizio dell'operazione militare speciale. Gli ucraini - ha aggiunto Volodin - sono sacrificabili per Washington, il nazionalismo è diventato l'ideologia di stato di Kiev. Se non fosse per le decisioni prese dal presidente Putin, le operazioni militari sarebbero state condotte sul territorio del nostro Paese. Lui e' stato in grado di prevenire un attacco alla Russia".

Ore 6.32: "L'esercito russo si fermerà al confine con la Polonia"

Per Pjotr Tolstoj, trisnipote dell’autore di Guerra e Pace, la cosiddetta 'operazione militare speciale' russa in Ucraina andrà avanti "gradualmente" finché la Russia lo riterrà opportuno. Non ci sono scadenze in vista, tanto meno il 9 maggio, Giornata della Vittoria sovietica sul nazismo. "Penso che finiremo quando arriveremo al confine con la Polonia", dice a La Repubblica il vicepresidente della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. L'operazione si riterrà conclusa "quando l’Ucraina sarà totalmente denazificata e smilitarizzata, vale a dire quando non rappresenterà più una minaccia militare per la Federazione Russa e non ci sarà più la possibilità di trasformarla in una anti-Russia come l’Occidente ha cercato di fare negli ultimi 30 anni", sottolinea. A una domanda su quale sia l'obiettivo reale, risponde: "La Russia ha dispiegato l’esercito dei tempi di pace. Non abbiamo indetto una mobilitazione generale come in Ucraina. Perciò andiamo avanti gradualmente. Nonostante gli aiuti dell’Europa e le isterie di Boris Johnson o di Mario Draghi, finiremo l’operazione quando lo riterremo opportuno. Penso che ci fermeremo al confine con la Polonia".





