Vladimir Putin, "il segreto intimo meglio custodito al mondo": clinica Sant'Anna, secondo la dottoressa...

I due figli segreti, maschietti, di Vladimir Putin? "Uno dei segreti meglio conservati al mondo". Roba tipo Terzo segreto di Fatima, almeno fino a qualche giorno fa quando inizia a spargersi la voce che Alina Kabaeva, la ginnasta russa ex medaglia d'oro olimpica e soprattutto amante semi-ufficiale del presidente, sia madre di due bimbi di 7 e 3 anni. Il primo nato nel 2015, il secondo nel 2019. In entrambi i casi il papà sarebbe proprio il capo del Cremlino.

Il quotidiano svizzero Matin Dimanche, come riporta anche Repubblica, ora conferma tutto. La oggi 38enne avrebbe dato alla luce il più grande dei pargoli nella clinica Sant'Anna di Sorengo, Svizzera italiana. D'altronde la Kabaeva è di casa, visto che vari gossip indicano proprio nelle valli del Berner Oberland o della Engadina il suo "rifugio segreto" (altre fonti, dall'inizio della guerra, parlano di una fuga in un ben meno lussuoso bunker anti-atomico sotterraneo in Siberia). La clinica Sant'Anna gode di fama in grado di scavalcare gli angusti confini svizzeri: qui è nata Michelle Hunziker, e qui sono venuti al mondo anche tre figli di Barbara Berlusconi.

Anche per questo, sottolinea Repubblica non senza veleno, si diceva che fosse stato proprio Silvio Berlusconi a suggerire a Putin di mandare Alina in quella clinica. Invece, ormai è assodato, sarebbe stato decisivo l'intervento di "una ginecologa russa, poi naturalizzatasi svizzera, proveniente da San Pietroburgo, la stessa città di Putin. Del quale la dottoressa sembra sia stata, in gioventù, una buona amica". Massima discrezione e qualità assoluta nei servizi. Nel 2019, però, Putin avrebbe imposto alla Kabaeva di partorire a Mosca, ma sempre sotto la supervisione della fidatissima (e riservatissima) ginecologa. La dottoressa oggi sarebbe ultra-sessantenne e non sarebbe in ottime condizioni di salute: secondo Repubblica, dopo aver contribuito a far ricoverare nella clinica Sant'Anna diversi oligarchi russi, l'amica di Putin alloggerebbe "in una villa non distante dall'hotel Principe Leopoldo, nel comune di Collina d'Oro".

