Elicottero russo nello spazio aereo della Finlandia: scatta l'allarme rosso

Un avvertimento? Una mossa per far capire che la Finlandia deve stare al suo posto? Come altro leggere la violazione dello spazio aereo da parte di un elicottero russo che di fatto è entrato nell'area di influenza finlandese. Come è noto il il governo di Helsinki ha fatto sapere in modo chiaro che il prossimo 12 maggio avanzerà la richiesta formale per l'ingresso del Paese nella Nato. Una richiesta a cui seguirà quella della Svezia. Una strategia di alleanze internazionali difensive, quella adottata dai due Paesi del Nord che non piace affatto allo zar. E così questa mattina è scattato l'allarme rosso in Finlandia per l'operazione russa che ha portato allo sconfinamento di un elicottero. "Il dispositivo era un elicottero Mi-17 e la profondità della presunta violazione era compresa tra quattro e cinque chilometri", ha detto un portavoce del ministero della Difesa finlandese.

E non è il primo episodio. Di fatto la seconda volta in un mese che Helsinki denuncia un'incursione di un aereo russo nel suo spazio aereo. E questo quadro di altissima tensione si è anche spostato sulla Svezia. Infatti i radar di Stoccolma hanno più volte rivelato la violazione del proprio spazio aereo da parte di quattro aerei da guerra russi. Nel dettaglio lo sconfinamento sarebbe avvenuto lo scorso marzo nei pressi dell'isola (strategica per lo scacchiere svedese) di Gotland, in pieno Mar Baltico.

E proprio venerdì scorso un aereo da ricognizione russo ha sconfinato nello spazio aereo svedese nelle vicinanze di una base navale nel sud del Paese. Insomma la tensione fra la Svezia, la Finlandia e la Russia continua a salire di giorno in giorno con episodi sempre più gravi che stanno pian piano tagliando i fili diplomatici su cui si tiene l'apparente "pax" tra l'Orso russo e i Paesi del Nord. Di certo dal 12 maggio, giorno in cui Helsinki farà richiesta per l'ingresso nell'alleanza atlantica, le cose cambieranno. E di parecchio.

