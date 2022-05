Volodymyr Zelensky, la "proposta indecente" a Mario Draghi per il 9 maggio: vuole trascinarci in guerra?

05 maggio 2022 a

Un incontro-vertice il 9 maggio: questa la richiesta fatta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo un retroscena riportato dal Corriere della Sera. Si tratterebbe di un incontro virtuale tra tutti i Paesi che sostengono Kiev. E si dovrebbe tenere proprio nel giorno in cui è in programma la parata della Vittoria davanti al Cremlino a Mosca. Quello che il leader ucraino ha in mente è una forte risposta mediatica alla sfilata militare "senza precedenti" annunciata ieri dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

Stando a fonti qualificate di palazzo Chigi citate dal Corsera, Draghi si sarebbe detto disponibile. Proprio ieri il premier ha ribadito: "Continuiamo ad aiutare l’Ucraina e ad esercitare pressione sulla Russia, perché cessi immediatamente le ostilità". Questo, comunque, non sarebbe l'unico "messaggio politico" che l'Occidente intende trasmettere a Putin. Sempre in quest'ottica, infatti, il Consiglio Atlantico starebbe pensando di apportare delle modifiche al programma del vertice Nato, in programma il 29 e 30 giugno a Madrid. Il vice segretario generale della Nato, in particolare, starebbe valutando la proposta della Spagna, ovvero quella di anticipare la presenza di Zelensky alla sessione del primo giorno.

Per sostenere l'Ucraina, insomma, i Paesi occidentali non stanno solo inviando armi e mettendo a disposizione i loro fondamentali apparati di intelligence. Stanno appoggiando Zelensky pure sul piano mediatico, cosa che potrebbe infastidire non poco lo zar. Intanto il premier ucraino ha detto che - per il 9 maggio - si sta adoperando per ottenere l'assenso anche degli altri partner.

