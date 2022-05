Piazza Rossa, spazi vuoti alla parata del 9 maggio? Gli estremi rimedi del Cremlino: chi sfilerà

05 maggio 2022 a

Altre indiscrezioni circa la parata del nove maggio. Secondo quanto ha scritto la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmila Denisova su Telegram, la Russia starebbe preparando a far sfilare “i nostri cittadini” alla parata in Piazza Rossa a Mosca. In quel “nostri cittadini” sarebbero compresi proprio gli ucraini di Mariupol fatti prigionieri. Gli ucraini riempirebbero quindi gli ‘spazi vuoti’ che sono stati visti nelle prove generali di tale parata.

Il sospetto sarebbe quindi che il Cremlino punterebbe a far sfilare 500 detenuti di guerra costretti a percorrere la Piazza Rossa in un giorno così importante per lo stato russo, quale è il 9 maggio. È stata invece cancellata la Parata della Vittoria nei territori separatisti di Lugansk e Donetsk ma: “Presto verrà il momento” ha annunciato Sergei Kiriyenko, il vice capo dell’amministrazione presidenziale russa. Si tratterebbe della prima volta dal 2014 che venga annullata, ha fatto sapere il giornale ucraino Pravda.

Ecco il video delle prove generali sulla Piazza Rossa:

Verrà invece celebrata a Mariupol dove il vice capo dello staff di Vladimir Putin ha inaugurato una statua a favore dell’invasione russa. Moscow Times ha riferito che il monumento ritrae Babushka Anya, una nonnina ucraina diventata famosa in quanto ha accolto numerosi soldati ucraini scambiandoli per russi, agitando una bandiera dell’Unione Sovietica. “Babushka Anya è un simbolo della madrepatria per l'intero mondo russo. Sfortunatamente non conosciamo il suo nome per intero, ma la troveremo per poterla ringraziare e inchinarci davanti a lei” ha riferito Kiriyenko.

