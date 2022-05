Ucraina, la vendetta sui soldati russi: "Cos'hanno fatto a quei quattro cadaveri", immagini forti

05 maggio 2022 a

Una vendetta che è anche un crimine di guerra, quella attuata da alcuni ucraini nei pressi di xb, dove sono stati fotografati quattro cadaveri di soldati russi disposti a forma di “Z”. Una chiara provocazione nei confronti degli invasori, ma anche una vendetta dopo tante sofferenze e crimini subiti per oltre due mesi per mano della Russia di Vladimir Putin. Non è però in questo modo che l’Ucraina riscatterà i propri morti.

Come fatto notare dalla Croce Rossa, la scena creata con quei quattro cadaveri rappresenta “un oltraggio alla dignità delle persone” e “un crimine di guerra” condannato dalla Corte Penale Internazionale. Difficile però risalire ai colpevoli, dato che quando i corpi sono stati avvistati da un drone russo non vi era già più nessuno nei dintorni. Secondo quanto portato da France Press, che ha diffuso la foto dei quattro cadaveri dei soldati russi disposti a “Z”, si tratterebbe di una provocazione ma anche di un avvertimento da parte degli ucraini.

Tra l’altro non è stata casuale la scelta di disporre in quel modo e in quel punto i corpi, sebbene attorno ci fosse solo distruzione a causa degli scontri consumatisi nei giorni precedenti tra i due eserciti. Quella zona era sorvolata da droni russi in ricognizione, per questo motivo i cadaveri sono stati piazzati lì: gli ucraini volevano che i nemici vedessero il simbolo russo che significa “Per la vittoria”.

