"Ventilatori fuori uso": hacker russi minacciano gli ospedali. Rischi senza precedenti

Nuove tensioni tra Russia e Inghilterra. Un gruppo di hacker di Mosca avrebbe minacciato di mettere fuori uso i ventilatori degli ospedali inglesi. Il motivo? Un membro della loro banda criminale è stato arrestato a Londra dopo diversi attacchi informatici ai siti web del governo in Romania. Il gruppo stesso, che si chiama "Killnet", appena una settimana fa aveva rivendicato quegli attacchi. Adesso - come riporta il Sun - gli hacker minacciano di mettere a rischio la vita di milioni di persone nel Regno Unito se l'uomo non viene rilasciato.

Pare che l'arrestato fosse un grande sostenitore dell'invasione dell'Ucraina. Sul suo profilo Facebook infatti compaiono spesso le bandiere russe e la lettera Z, ormai diventata il simbolo dell'aggressione russa. Gli attacchi contro i siti web in Romania sarebbero stati fatti proprio con l'intenzione di punire la Romania per aver sostenuto Kiev nel conflitto. L'attacco informatico ha riguardato soprattutto la pagina web ufficiale del governo e il ministero della Difesa. Ma sono stati presi di mira anche partiti politici, organizzazioni culturali e aziende.

Ora i leader del gruppo hanno dichiarato che l'uomo finito sotto arresto non ha nulla a che fare con quanto successo. E poi hanno minacciato il servizio sanitario nazionale in caso di mancato rilascio entro 48 ore. L'avvertimento sarebbe stato pubblicato su Telegram: "Tutti i ventilatori saranno attaccati e solo allora inizierete a capire che errore avete commesso". Il sospetto era già stato rilasciato quando è stata lanciata questa minaccia, ma il timore è che il gruppo potrebbe davvero compiere un attacco se le indagini andassero avanti. Secondo il Sun, inoltre, se i legami di Killnet col governo russo venissero provati, l'attacco contro la Romania e quello eventuale contro il Regno Unito potrebbero tecnicamente innescare una risposta da parte della Nato.

