Allarme a Tokyo: Kim sgancia il missile. Ecco perché il "test" adesso fa tremare il mondo

07 maggio 2022

La Corea del Nord si è schierata con la Russia votando no all'Assemblea dell'Onu che ha approvato a marzo la risoluzione di condanna dell'invasione russa dell'Ucraina. E non poteva essere altrimenti. Mosca e Pyongyang sono alleati storici, accomunati - fino alla caduta dell’Unione Sovietica - dall’ideologia comunista e successivamente da interessi geopolitici. Per questo desta preoccupazione la notizia del lancio di un nuovo missile sparato da Kim Jong-un, ma soprattutto dell'allarme di Tokyo e Washington lanciato poche ore prima su un "possibile test nucleare della Corea del Nord".

Secondo il capo di Stato maggiore dell'esercito di Seul, il missile - un missile balistico lanciato da un sottomarino - ha volato verso il Mar del Giappone. "I nostri militari hanno rilevato intorno alle 14.07 (ora locale) che un missile balistico a corto raggio presumibilmente un Slbm è stato lanciato dal mare al largo di Sinpo", ha specificato l'esercito sudcoreano in una nota provocando la condanna di Tokyo. Il ministero della Difesa giapponese ha tuonato: "Il lancio di missili da parte del regime nordcoreano è inaccettabile per la comunità internazionale". L'emittente pubblica giapponese Nhk, citando fonti governative, ha affermato che il proiettile è caduto fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone. "Invece di accettare inviti al dialogo, sembra che il regime di Kim stia preparando un test tattico di testate nucleari. I tempi dipenderanno principalmente da quando i tunnel sotterranei e la tecnologia dei dispositivi modificati saranno pronti", ha affermato Leif-Eric Easley, professore alla Ewha University di Seoul.

Il ministro della difesa giapponese è convinto che la Corea del Nord potrebbe condurre già in questo mese di maggio un test nucleare. Anche per gli Stati Uniti il regime di Pyongyang potrebbe lanciare un missile con una testata nucleare a maggio, e sarebbe la prima volta dal 2017. Per gli Usa, in particolare, Kim Jong-un sta preparando il suo sito di test nucleari di Punggye-ri, che potrebbe essere pronto per una detonazione già questo mese, ha rimarcato la vice portavoce del Dipartimento di Stato Jalina Porter. Nella seconda metà di maggio, il presidente americano Joe Biden si recherà in visita a Seul e il timore è che Kim possa sfruttare la situazione per il suo test atomico.

