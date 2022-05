Alina Kabaeva, "cosa custodisce di Putin": ora si capisce tutto

07 maggio 2022 a

Guai in vista per la presunta fidanzata di Putin, Alina Kabaeva. La 39enne, ex campionessa di ginnastica ritmica, oro alle Olimpiadi del 2004, sarebbe la madre di ben tre figli dello Zar. Alina è ora stata inserita nella lista nera che fa parte del sesto pacchetto di sanzioni Ue, in attesa di approvazione dal Consiglio. Il suo nome è stato inserito insieme ad altre tre persone molto vicine a Putin.

Se tale documento dovesse ricevere l’approvazione, la Kabaeva non potrebbe più entrare nei Paesi membri dell’Unione e le verrebbero congelati tutti i suoi beni. L’ex ginnasta è inoltre indagata di essere un ruolo chiave nella gestione occulta dei beni di Putin all’estero. Per lo stesso motivo, lo scorso aprile, gli Stati Uniti avevano deciso di sanzionarla. Ma alla fine il Consiglio decise di rallentare la sanzione per evitare una reazione del leader del Cremlino.

La donna ha attualmente un ruolo centrale nella propaganda della guerra in atto da parte del Governo di Mosca. In una delle sue ultime apparizioni, per la VTB Arena di Mosca, durante un festival dedicato a lei, Alina ha parlato sia di ginnastica che di guerra. “Ogni famiglia ha una storia legata alla guerra. La ginnastica russa uscirà rafforzata da questo isolamento, vinceremo” ha dichiarato la Kabaeva. Lo Zar ha però sempre negato la relazione con l’ex ginnasta.

