Ucraina, la guerra in diretta. Kadyrov ora spinge le truppe in battaglia: "Presa la città". Ma Kiev lo gela: cosa è successo

08 maggio 2022 a

a

a

La guerra in ucraina si fa sempre più dura. La battaglia nell'acciaieria Azovstal di Mariupol ha conosciuto una sosta per permettere l'evacuazione dei civili, circa 300 persone. Intanto la Russia si prepara alla festa del 9 maggio con coreografie che ricordano l'invasione dell'Ucraina. aerei ed elicotteri saranno schierati a "Z" per confermare la volontà di Putin di proseguire nella guerra contro Kiev. La nato ha fatto sapere che non accetterà mai la cessione della Crimea da parte dell'Ucraina. Una presa di posizone che va contro l'apertura di Zelensky nelle ultime ore.

Ore 06.55 leader ceceno rivendica controllo Popasna. Kiev smentisce

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha affermato su Telegram di aver preso con le proprie truppe il controllo della città di Popasna, una città dell'Ucraina orientale nella regione di Lugansk, ma Kiev smentisce. "Pesanti combattimenti per la città proseguono", ha fatto sapere Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

4.25 Azovstal, "Molti soldati in gravi condizioni, feriti e senza medicine"

All'interno della acciaieria Azovstal sono sempre più precarie le condizioni dei militari ucraini. Senza munizioni e cibo. I dettagli della vita all'interno dello stabilimento sono stati riferiti da Yevgenia Tytarenko, un medico militare, il cui marito, membro del battaglione Azov, è ancora dentro l'acciaieria. "Molti soldati sono in gravi condizioni. Sono feriti e non hanno medicine. Cibo e acqua si stanno esaurendo", ha detto la donna, che è riuscita a sentire i soldati.

03.55 Ucraina, Zelensky in videoconferenza al G7

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe partecipare oggi al vertice in videoconferenza dei leader delle maggiori potenze del G7 per discutere della situazione nel suo Paese, dove resta incerta la sorte degli ultimi assediati nel porto strategico di Mariupol.

02.45 Mosca: 77 aerei ed elicotteri in volo domani, formeranno "Z"

Saranno 77, come gli anni dalla fine della Seconda guerra Mondiale, gli aerei e gli elicotteri che voleranno in parata sopra Mosca il 9 maggio prossimo, in occasione del Giorno della Vittoria, che commemora il ruolo dell'Unione sovietica nella guerra contro la Germania nazista. A farlo sapere è con un comunicato il ministero della Difesa di Mosca, confermando che otto caccia MiG-29SMT sorvoleranno la Piazza Rossa formando la lettera "Z", a sostegno del "personale militare russo che partecipa a un'operazione militare speciale in Ucraina".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.