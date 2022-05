Kharkiv, il soldato russo ha ucciso suo figlio: il gesto di questo padre, come lo fa crollare

08 maggio 2022 a

Lo ha fatto crollare con un gesto di una drammaticità infinita. "Hai ucciso mio figlio. Questo è il sangue di mio figlio, lo vedi? E adesso io cosa dovrei provare per te, eh...?". Questo padre, Vitaly Selevny ha appena saputo che suo figlio Denis, di 15 anni, è stato ucciso. La moglie Svetlana è disperata e non smette di piangere. Lui è calmo, svuotato. Ha perso tutto. Il suo unico figlio. E allora, come riporta il Corriere della Sera, si mette davanti al soldato russo che lo ha ammazzato, o almeno così pensa, e gli parla.

Il militare è lì e scoppia a piangere. In quel momento non lo vede perché un nastro adesivo verde gli copre gli occhi. Ma poi qualcuno glielo toglie i gli occhi dei due uomini si incrociano. Una scena tragica.

Qui l'immagine del padre del ragazzo morto e del soldato russo che lo ha ucciso

Il padre non fa che ripetergli: "Questo è il sangue di mio figlio". Così raccontano i giornalisti e i fotografi che qualche giorno fa stavano documentando l'evacuazione degli ultimi animali rimasti nello zoo di Kharkiv, il Feldman Ecopark con la famiglia di Vitaly. Con loro c'era anche Björn Stritzel, del quotidiano tedesco Bild, che ha ripreso tutto. Compresi gli ultimi secondi di vita del ragazzo.

