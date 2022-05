Aria condizionata killer, "gas tossico": come muoiono tre turisti nel resort di lusso, una fine atroce

09 maggio 2022 a

Tragedia in un lussuoso hotel delle Bahamas: tre turisti sono stati trovati morti ma senza segni di violenza o sintomi da avvelenamento. Cosa è successo quindi? I malori e i decessi potrebbero essere collegati alla presenza di un gas tossico nelle condutture dell'aria condizionata. Lo ha detto un altro turista del resort, citato da Leggo. Stando alla sua versione, le tre vittime sarebbero tutte statunitensi. Quella del turista però è solo un'ipotesi, che le forze dell'ordine stanno valutando nel corso delle indagini.

"Tre dei nostri vicini nell'edificio accanto a noi sono morti e un quarto è stato trasportato in elicottero in condizioni critiche - ha scritto in un post su Facebook l’uomo in vacanza nel resort Sandals Emerald Bay a Exuma. - Sembra che possa essere stato un guasto all'aria condizionata che ha causato una perdita di refrigerante tossico. È stato difficile dormire, ogni volta che si accendeva l'aria condizionata mi svegliavo".

La polizia invece ha fatto sapere che, stando a una prima ricostruzione dei fatti, due delle tre persone trovate senza vita si sarebbero lamentate di un malore la sera prima del loro ritrovamento. Per questo avrebbero pure consultato la struttura medica locale. Poi, dopo degli accertamenti, sarebbero tornati al loro alloggio. "Tutti e due mostravano segni di convulsioni", hanno sottolineato le forze dell'ordine.

