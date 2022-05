Australia, nave-spia irrompe nel Pacifico: "Aggressione senza precedenti", nel mirino la base Usa?

13 maggio 2022 a

Tensioni alle stelle al largo dell'Australia: una nave spia cinese da guerra è stata avvistata proprio in quell'area. Il ministro della Difesa Peter Dutton ha parlato di "atto di aggressione senza precedenti". L'imbarcazione in questione è una Type 815, nave di sorveglianza elettronica, ed è stata tracciata vicino alla costa occidentale nel corso di questa settimana. Stando a quanto riporta il Messaggero, sarebbe stata avvistata nelle scorse ore a 250 miglia nautiche a nord-ovest di Broome, guarda caso proprio in prossimità della base in cui avvengono le comunicazioni navali a supporto dei sottomarini americani e degli alleati nell'Oceano Indiano.

"È un tempismo strano e senza precedenti, mai vista una nave così a sud. È un atto aggressivo. La sua intenzione è raccogliere informazioni", ha proseguito Dutton. Ecco perché la nave sarebbe costantemente sotto controllo. Secondo gli organi australiani, il rischio è che si sia spinta fino a lì per raccogliere dati sulle rotte dei sottomarini o per ascoltare messaggi radio riservati. La base navale in prossimità della quale sarebbe stata avvistata l'imbarcazione è la Harold E. Holt e si trova vicino a Exmouth: si tratta di una base congiunta tra Stati Uniti e Australia.

Dutton, poi, ha utilizzato toni duri contro la Cina: "Ha strappato il libro delle regole diplomatiche. Esiste essenzialmente un protocollo internazionale, che normalmente includerebbe un contatto con le autorità australiane che non è avvenuto". Il primo ministro Scott Morrison, invece, ha dichiarato: "Ci stanno guardando e noi li teniamo d'occhio. Questo per noi è fonte di preoccupazione". Non è la prima volta, tra l'altro, che si registrano queste tensioni: a febbraio le navi militari cinesi avrebbero puntato dei laser accecanti verso aerei di sorveglianza australiani nel mare degli Arafura, a nord dell'Australia.

