Charlene di Monaco, umiliazione in famiglia: "Va cacciata da Palazzo Grimaldi", l'ultimo dramma

13 maggio 2022 a

a

a

A Palazzo non è oro tutto quello che luccica. Tra i corridoi reali di Monaco si vocifera che Charlene Wittstock , ovvero la principessa Charlene di Monaco, rischi di essere tagliata fuori dagli affari di famiglia da Carolina, la sorella del marito di Charlene, Alberto . I dissapori tra le due donne non è mai stato un segreto, anzi, la sorella di Alberto ha sempre trattato la cognata come un'usurpatrice di ruolo che dovrebbe essere suo. D'altronde chi è che amerebbe la propria cognata se questa ti rubasse il ruolo di first lady del Principato?

Charlene di Monaco, il gesto estremo di Alberto: sequestrata la sua auto. Il terrore più grande

Ecco quindi pronto il piano per 'eliminare' Charlene dagli interessi di Palazzo. I magazine Voici e Blind sostengono che Carolina vorrebbe annullare il ruolo ufficiale della Rocca dell'ex nuotatrice. Per iniziare Charlene è stata bandita dal Comitato dei Grimaldi che organizza le celebrazioni per i 100 anni del principe Ranieri, programmato per maggio 2023. Come se non bastasse Carolina avrebbe indotto il fratello a lontano allontanare la moglie anche dal Palazzo Grimaldi. Ecco quindi il motivo del trasferimento di Charlene a Roc Angel , una residenza a pochi chilometri dal marito ma con una privacy assoluta.

Il contratto segreto tra Charlene e Alberto: così lei può rovinarlo. Occhio al dettaglio da brividi

Purtroppo alla moglie di Alberto è toccata una cognata piuttosto 'rognosa'. Chissà quindi se riuscirà a buttarla fuori definitivamente da Palazzo. Le condizioni di salute di Charlene al momento sembrerebbero stabili, anche se in pubblico appare ancora stanca e deperita, sicuramente una conseguenza di quello che ha passato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.