Lucio Caracciolo, la terribile "profezia" in tv: "Vi dico che fine può fare Putin..."

Lucio Caracciolo come sempre è molto chiaro nelle sue analisi. Ospite a Otto e mezzo su La7, ha parlato degli scenari di guerra che attendono Russia e Ucraina. Ma di fatto si è soffermato a lungo su ciò che potrebbe accadere dalle parti del Cremlino. L'analisi di Caracciolo prende spunto da quando accaduto già in Russia nella Prima Guerra mondiale con la resa formata su un vagone dallo zar Nicola II e la successiva rivoluzione che portò all'esecuzione con fucilazione di tutta la famiglia imperiale. Caracciolo fa un passo avanti nel contesto attuale e afferma: "Questa guerra potrebbe avere un esito simile a quello della Grande guerra. In quel caso il fronte esterno mise in discussione il fronte interno.

E in questo caso il rischio è esattamente lo stesso, una storia già ben conosciuta dalla Russia". Ecco, dietro le parole di Caracciolo, si nasconde una profezia non da poco: Putin potrebbe rischiare grosso nel caso in cui la guerra dovesse andare avanti a lungo. Diversi analisti hanno sottolineato che il popolo russo non gradisce di fatto la mobilitazione generale e dunque con una chiamata alle armi più estesa potrebbe saltare tutti gli schemi con una sommossa che potrebbe travolgere lo zar e tutti suoi uomini dello Stato Maggiore.

La guerra al momento conosce una fase di stallo: i russi non sfondano, gli ucraini non riescono a recuperare le posizioni. Si entra pian piano in una fase di logoramento che ha esiti del tutto imprevedibili.



