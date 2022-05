Moskva, gli ultimi istanti prima dell'affondamento: "Comunicazione interrotta, ci stiamo inclinando"

16 maggio 2022 a

Un nuovo retroscena emerge sull'affondamento dell'incrociatore missilistico russo Moskva da parte del missile ucraino Neptune. Il fatto risale allo scorso 14 aprile. E le circostanze continuano a essere poco chiare: per la Russia, infatti, l'imbarcazione non sarebbe stata affondata dagli uomini di Zelensky, ma dall’esplosione di alcune munizioni provocata da una tempesta. Adesso l'esercito di Kiev ha diffuso un audio con le voci dei soldati di Mosca poco prima che la nave venisse distrutta del tutto. Una clip in cui si sentono soprattutto delle richieste di aiuto.

Nell’audio, in particolare, si sente un membro dell’equipaggio che comunica che la nave è stata colpita due volte e che si sta inclinando su un fianco. Parole che - come riporta il Daily Mail - sembrano dare maggiore credibilità alla versione ucraina dell’affondamento. Un altro mistero riguarda il capo della Flotta Nera di Vladimir Putin, l'ammiraglio Igor Osipov, che "non sarebbe uscito vivo" dall'affondamento della Moskva, anche se il Cremlino nega che sia morto a bordo.

"La comunicazione con il ponte è interrotta, c'è silenzio. Va di lato, si inclina. L'inclinazione è di 30 gradi. Sta andando di lato. Non c'è modo di muoversi. Cercheremo di effettuare un salvataggio dell'equipaggio", si sente ancora nell'audio. Stando a un funzionario americano, gli Usa avrebbero condiviso con gli ucraini la posizione dell'incrociatore russo senza sapere però che Kiev aveva intenzione di colpirlo. Finora la Russia ha parlato di una sola vittima sulla Moskva, Ma appare sempre più chiaro che a morire siano stati molti altri soldati.

