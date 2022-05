Finlandia e Svezia nella Nato, "obbligati a rispondere così". Cosa va in onda sulla tv Russia 1

16 maggio 2022 a

Un eventuale ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato potrebbe innescare una guerra nucleare. Quella che al momento è solo una preoccupante ipotesi, sembra diventare reale, concreta. L'ammissione è arrivata anche dalla Russia, con il vice ministro degli esteri, Sergei Ryabkov, che ha definito l'eventuale allargamento dell'Alleanza atlantica un "errore di vasta portata", che non sarà "sopportato" da Mosca. A far eco a Ryabkov, la tv di Stato Russia 1: "Il motivo ufficiale è la paura - ha esordito il commentatore del canale ufficiale del Cremlino -. Ma avranno più paura della Nato. Quando le basi della Nato appariranno in Svezia e Finlandia, la Russia non avrà altra scelta che neutralizzare lo squilibrio e la nuova minaccia dispiegando armi nucleari tattiche".

Stessa promessa è arrivata da Vladimir Putin: "La richiesta di adesione alla Nato da parte di Finlandia e Svezia non pone una minaccia alla Russia, ma scatenerà una risposta da parte di Mosca". Insomma, il Cremlino è pronto a rispondere a quelle che da tempo definisce "provocazioni". Ma da Russia 1 non è la prima minaccia destinata all'Occidente. Sul canale la propagandista Olga Skabeyeva ha lanciato un avvertimento alla Polonia.

Il motivo? Le parole del premier Mateusz Morawiecki che ha definito Putin "più pericoloso di Hitler e Stalin", parlando della "brutale ideologia" del presidente russo. "Il fascismo in Europa non è solo in Ucraina, al primo ministro polacco Morawiecki la storia non ha insegnato nulla - è stata la replica -. La Polonia ha già cessato di essere uno stato indipendente diverse volte grazie a idioti e arroganti pieni di sé".

