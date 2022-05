Kim Jong-un, "Con cosa fare gargarismi": la ricetta anti-Covid del dittatore (con un milione di malati)

17 maggio 2022 a

a

a

Kim Jong-un, presidente della Corea del Nord, ha invitato i cittadini positivi al Covid a curarsi con dei gargarismi all'acqua salata. Questa l'ultima trovata del presidente riportata dall'agenzia di stampa nordcoreana KCNA. Nel frattempo l'epidemia si diffonde in tutto il paese contando oltre un milione di contagi che non sembrano diminuire. Non sono servite neanche le prime restrizioni imposte da Pyangyang.

"Il Covid? L'hanno scambiato per...". Kim Jon-un travolto: Corea del Nord condannata?

Kim ha dato la colpa di tale situazione ai suoi funzionare del gabinetto di sanità pubblica: "Non si sono rimboccati le maniche, non riconoscendo adeguatamente la crisi".Il presidente ha poi ordinato di: "Stabilizzare la fornitura di medicinali nella città di Pyongyang".

Lockdown "senza ragioni"? Non proprio: cosa sta accadendo in Corea, indiscrezioni clamorose su Kim Jong-un

Ma non finisce qui. Kim ha dato la colpa anche alle farmacie in quanto non erano ben attrezzate. Secondo gli esperti, infatti, la Corea del Nord è classificata tra i peggiori stati per quanto riguarda il sistema sanitario.Il ricercatore del Sejong Institute, Cheong Seong-jang, ha dichiarato "Mentre visitava una farmacia, Kim Jong-un ha visto con i suoi occhi la carenza di medicinali in Corea del Nord. La situazione si è probabilmente mostrata più grave di quanto si aspettasse". La Corea dl Sud si è offerta di aiutare con supporto tecnico e forniture mediche ma, al momento Kim non ha risposto. La situazione in Corea del Nord è preoccupante, i positivi sono oltre un milione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.