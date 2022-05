Si masturba sul telefonino, la moglie lo scopre e scatta la vendetta: cosa ha usato per ridurlo così

17 maggio 2022 a

In Florida una donna è stata accusata di aver pestato il marito con una cintura. Il motivo? " L'ha sorpreso mentre guardava materiale pornografico sul cellulare e si masturbava" ha riferito alla polizia Angela David. La 30enne è stata arrestata martedì mattina dopo la chiamata dell'uomo alle autorità.

La vittima, 51enne, è stata aggredita nella loro casa di Summerfield, una comunità della Florida centrale. Secondo le ricostruzioni, l'uomo era intento a masturbarsi quando è arrivata all'improvviso Angela a interromperlo. La donna a quel punto si è arrabbiata e ha preteso di vedere il telefono, cosa che la vittima ha fatto. Qui la Davis: "Ha scoperto una sorta di comunicazione tra la vittima e qualcuno sul sito web Reddit". Da lì a poco il patatrac.La donna, accecata dalla rabbia: "Ha avvolto una cintura di pelle con una grande fibbia di metallo attorno al pugno".

L'uomo quando ha provato a chiamare il 911 con il cellulare per chiedere aiuto, le è stato tolto dalle mani da Angela la quale ha iniziato a colpirlo insistentemente con la cintura su schiena e braccia. L'aggressione è stata confermata da un poliziotto che ha visto: "Diversi segni rossi sulla schiena della vittima e un grande nodulo rosso in rilievo sul braccio dell’uomo che aveva ottimi dettagli e sembrava essere la fibbia di una cintura". A sua volte la Davis interrogata dalla polizia ha confermato di aver trovato la vittima che guardava materiale pornografico sul suo cellulare e si masturbava e che si era arrabbiata. La donna ha inoltre dichiarato di averlo colpito con la cintura per proteggersi durante la lotta con il marito.

