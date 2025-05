Prato, un immigrato lo colpisce con un pugno in faccia: 18enne in coma

Un giovane, non ancora ventenne, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi dove è stato operato alla testa dopo essere stato aggredito nella tarda serata di ieri Prato da un uomo poi fuggito. È accaduto in piazza Buonamici dove poi è intervenuta la polizia. Da quanto ricostruito il giovane, residente a Campi Bisenzio (Firenze) è stato colpito con un pugno, è caduto e ha sbattuto la testa contro un gradino.

La procura di Prato ha incaricato la squadra mobile di svolgere accertamenti per ricostruire cosa è accaduto e perché, risentendo i testimoni dell'aggressione. Il ferito quando è stato colpito era in compagnia della fidanzata 17enne e di un'altra amica: le prime dichiarazioni delle due giovani non avrebbero al momento fatto chiarezza. Sempre in base alle prime informazioni raccolte dagli investigatori l'aggressore è stato descritto come uno straniero.