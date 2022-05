Vladimir Putin malato, "il piede si contorce come un serpente": video-choc

17 maggio 2022 a

Continuano ad aumentare le voci sulle condizioni di salute di Vladimir Putin, che sarebbe gravemente malato. Dagospia ha analizzato un nuovo video del leader del Cremlino, girato durante il vertice bilaterale con Emomali Rahmon, presidente del Tagikistan, a margine del summit del CSTO - il patto sulla difesa collettiva che riunisce Russia, Bielorussia e i paesi ex sovietici dell’Asia centrale.

“Nel video - è l’analisi di Dagospia - si vede Putin che contorce in maniera strana il piede, e sembra lottare con la gamba che trema e si muove a scatti. Lo zar poi si aggiusta sulla sedia, appoggiando saldamente il piede a terra, ma nonostante questo la gamba continua a contrarsi, causando la reazione stranita del suo interlocutore, che è apparso turbato mentre assisteva alla scena”. Quest’ultimo video non fa altro che alimentare ulteriormente le voci secondo cui Putin sarebbe molto malato.

A far esplodere il caso qualche giorno fa è stata la pubblicazione di un audio attribuito a un oligarca russo dissidente, descritto come un ex fedelissimo del presidente, che è stato registrato di nascosto da un collega americano. “Putin ha la leucemia, è già stato operato - le parole contenute nell’audio rubato - è molto malato, speriamo che muoia. E anche presto. Ha rovinato l’economia russa, quella dell’Ucraina e di tanti altri Paesi. Il problema è nella sua testa. Un uomo pazzo può capovolgere il mondo”.

