Shevchenko, nuovo incarico per l'ex Milan: cosa farà dopo l'ordine di Zelensky

Andriy Shevchenko è sempre più in prima linea nella guerra tra Ucraina e Russia. L'ex attaccante del Milan di fatto si è schierato senza se e senza ma con il presidente Zelensky e lo sta sostenendo in tutte le iniziative diplomatiche. Iniziative che di fatto vengono declinate con diversi ruoli in giro per il mondo. E in questo quadro di grande attivismo da parte dell'ex rossonero, è arrivata la nomina ad ambasciatore per l'Ucraina nel mondo. Ad annunciarlo è stato proprio il presidente Zelenesky che su Twitter ha ufficializzato la nomina dell'ex giocatore. Il presidente ucraino ha di fatto lanciato il nuovo ruolo di Shevchenko con una foto sui social in cui lo stesso Zelensky è abbracciato a Sheva, ex attaccante di Dinamo Kiev, Milan e Chelsea.

Più volte Sheva sui social, ma anche sulle tv italiane, si è speso per lanciare appelli per l'Ucraina. Soprattutto il suo impegno è nella direzione della pace per trovare un canale di dialogo con Mosca per poter aprire una strada negoziale.

Sheva dopo aver appeso le scarpette al chiodo si è occupato anche di politica e ha mandato diversi messaggi di solidarietà anche con il mondo dell'associazionismo. Ora l'impegno più concreto come ambasciatore nel mondo. Sarà decisivo per portare un messaggio di pace presso le altre cancellerie europee?

