Verissimo, Silvia Toffanin crolla in studio: "Mesi forti". Costretta a interrompere l'intervista

Momenti di commozione per Silvia Toffanin. Nella puntata di Verissimo, programma in onda su Canale 5, la conduttrice ha intervistato Andriy Shevchenko, allenatore di calcio ucraino che, come tutti i suoi connazionali, sta vivendo un periodo estremamente difficile. È lui all'interno dello studio a parlare di guerra e commuovere la Toffanin, che a stento è riuscita a trattenere le lacrime, al punto di essere costretta a fermarsi.

"So che questi mesi per noi sono forti ma per te lo sono ancora di più", ha esordito la compagna di Pier Silvio Berlusconi davanti al suo ospite. E ancora, con un filo di voce rotta: "Questa situazione è terribile". Lo stesso Shevchenko ha faticato a parlare. Prima ha raccontato come ha vissuto lo scoppio della guerra in Ucraina, poi della situazione familiare.

Anche i suoi parenti erano infatti stupiti dalla decisione di Vladimir Putin di invadere. "Come puoi vivere ogni giorno quando stanno morendo bambini e persone civili? Ogni giorno ci sono tanti attacchi", ha detto. La mamma e la sorella dell'allenatore vivevano lì fino a poco fa. Lui stesso tornava spesso con i suoi quattro figli. In un primo momento non volevano lasciare la loro casa ma poi non hanno potuto fare altrimenti che partire e raggiungere l'Italia.

