Joe Biden, "russi abbattuti". Il video del suo generale McCaffrey: un clamoroso svarione

Barry McCaffrey è un generale a quattro stelle ormai in pensione che, suo malgrado, ha guadagnato la ribalta con una gaffe abbastanza clamorosa. Quando sono ormai passati quasi tre mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, si sprecano in rete e sui social i video degli scontri e dei bombardamenti: alcuni però sono palesemente falsi, anche se al primo sguardo potrebbero apparire ingannevoli.

Ne sa qualcosa il generale McCaffrey, che è incappato in un errore del genere: ha condiviso un filmato tratto da un videogioco affermando che si trattasse di un aereo russo abbattuto dalla resistenza. “Gli aerei russi vengono agganciati dalla difesa missilistica ucraina - ha scritto in un tweet - i russi stanno perdendo un gran numero di aerei d’attacco. La difesa aerea dell’Ucraina sta diventando formidabile”. Lo sembrava ma non era la realtà, bensì una riproduzione (molto ben fatta) di essa: il video condiviso dal generale americano è infatti un estratto di Digital Combat Simulator, basato sul motore del videogioco ArmA 3.

Dopo essere venuto a conoscenza della gaffe, McCaffrey ha cancellato tutto ma in rete resta sempre traccia di questi errori: l’ex consigliere di Clinton l’ha fatta grossa, da un militare della sua esperienza non ci si aspetta che non riesca a distinguere la realtà da un videogioco. A sua discolpa va detto che non è la prima volta che succede, segno che la simulazione creata da Bohemia Interactive è davvero ben fatta e può trarre in inganno anche gli occhi più esperti.

