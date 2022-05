Battaglione Azov, Prokopenko e i comandanti "si sparano da soli". Vocci terrificanti dal budello dell'Azovstal

19 maggio 2022 a

a

a

L'evacuazione dalla fonderia Azovstal procede a rilento. Ad oggi si contano 694 soldati ucraini "arresi" per un totale di 959 dal 16 maggio, giorno in cui sono iniziate a Mariupol le prime evacuazioni. Il timore va a quei feriti gravi, più di 80, e ai molti altri prigionieri che - stando ai video diffusi sui social - appaiono denutriti, provati o feriti. Ma non solo, perché come spiega Fausto Biloslavo sulle colonne del Giornale il vero nodo sono i volti noti della resistenza. Tra questi ci sono Denis Prokopenko, comandante del reggimento Azov, il suo vice Sviatoslav "Kalynà" Palamar e il capo dell'intelligence Ilya Samoilenko, detto Cyborg per il braccio in titanio e l'occhio di vetro eredità di passate battaglie. Oltre al maggiore-padre di famiglia, Serhiy Volyna, comandante dei marines della 36esima brigata.

Fonderia Azovstal, indiscrezione drammatiche sui marines: come stanno per essere "puniti" da Mosca

Sono loro, spiega alla tv russa un capo miliziano dei separatisti del Donbass, a cui "potrebbe capitare un incidente, che si sparino da soli". Difficilmente il battaglione si arrenderà ai russi e così, è il suo ragionamento, piuttosto che cedere si tolgono la vita. In questa direzione va l'appello della vice ministra della Difesa di Kiev, Hanna Maliar: "I difensori di Mariupol hanno adempiuto pienamente alla loro missione di combattimento". A fargli eco il portavoce del Pentagono, John Kirby: "I soldati che hanno continuato a combattere lo hanno fatto con coraggio e abilità ed è ammirevole pensare per quanto tempo sono stati in grado di resistere".

Tradimento di Putin o menzogna di Zelensky? Fonderia Azovstal, cosa proprio non torna: un doppio atroce sospetto

Insomma, un modo per invitare il battaglione ad arrendersi e uscire dall'acciacieria come già chiesto da Volodymyr Zelensky. D'altronde Azovstal rischia di diventare, oltre a un cimitero di guerra, "una bomba ecologica". Nelle sue condutture infatti scorre l'acido solfidrico, che per gli esperti può creare "una catastrofe mondiale" se le tubazioni vengono danneggiate.

Azovstal, lo sconvolgente precedente storico: gli 82 giorni nella fonderia sotto le bombe...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.