Vladimir Putin, clamorosi dubbi sulla sua virilità: chi smaschera lo zar, tam-tam impazzito

Il "macho" Vladimir Putin oggi "è l'ombra di se stesso, debole e indebolito". Dall'inizio della guerra in Ucraina, lo scorso 24 febbraio, in Gran Bretagna si è scatenata una vera e propria caccia al russo. Sia sul piano delle sanzioni, con gli oligarchi che fino a pochi giorni prima comandavano nella City di Londra costretti a fuggire a gambe levate per non perdere tutto. Sia su quello mediatico e politico, con attacchi mai così violenti contro il Cremlino. Una prova? Anche un tabloid ultra-popolare come il Daily Star, abilissimo nell'annusare l'aria che tira tra i lettori, si concede il lusso di sparare a zero sullo Zar, arrivando a mettere in dubbio la sua virilità.

Il presidente russo, si legge, "era l'immagine della mascolinità", "ha iniziato a partecipare a partite di hockey su ghiaccio e a portare un sottomarino nelle profondità del Mar Nero per creare il suo personaggio da duro. Ma ora, il 69enne è ben lontano dall'uomo macho che farebbe anche il bagno nel sangue di cervo per aumentare la vitalità". Si ironizza, macabramente, sui guai di salute dell'ex Kgb, con indizi sempre più evidenti nei video delle sue apparizioni pubbliche. "Per due volte Putin è stato raffigurato mentre stringeva debolmente un tavolo alle riunioni ed è stato anche sorpreso a mostrare altri segni di debolezza, poiché gli addetti ai lavori hanno rivelato che potrebbe avere il cancro". I tempi delle cavalcate a petto nudo, delle battute di caccia in Siberia e degli incontri ravvicinati con gli orsi sono definitivamente finiti.

L'ultimo inquietante segnale della sua salute malandata è arrivato dal faccia a faccia con il fidatissimo Sergey Chemezov della compagnia di difesa Rostec, che conosce fin dai tempi dei servizi segreti. "Ha tossito diverse volte ed è apparso imbronciato e accasciato. Secondo il professor Erik Bucy della Texas Tech University, intervistato dal Sun, siamo di fronte a "un Putin sorprendentemente indebolito rispetto all'uomo che abbiamo osservato anche pochi anni fa. Questo - ha sentenziato di fronte al video - non è il ritratto di un Putin sano, ma di uno che appare sempre più debole e a malapena in grado di reggersi in piedi a un piccolo tavolo da conferenza".

