Uomo contro tank, dal drone il video della corrida nel bosco: trappola mortale con dedica a Putin

Uomo contro tank. Una scena pazzesca, cruda, ma clamorosamente vera. Siamo ovviamente in Ucraina, le immagini sono riprese da un drone. Un sfida impari, come quella tra toro e torero a una corrida.

Ecco infatti che il soldato di Kiev, in solitaria, affronta il tank che avanza: si mette in mezzo a un incrocio stradale e spara un missile, che però manca il blindato o rimbalza sulla corazza. Insomma, l'avanzata del tank non si arresta.

E così il potente T80 accelera, dunque apre il fuoco col cannone da 125 millimetri di cui è dotato, ma il soldato - che si scorge in basso a destra - fugge tra i soldati. Ed ecco che il tank è ufficialmente attirato nella trappola: nel crocevia ci sono trincee ucraine mimetizzate, che si vedono a sinistra negli ultimi secondi del filmato. Ed ecco che una pioggia di razzi colpisce il tank, che reagisce in modo furibondo, scomposto, mentre una fiancata è in lacrime. Il carro spara infatti cannonate a distanza ravvicinatissima. Dunque si infila tra gli alberi, cercando di sfuggire all'imboscata.

Non è chiaro come sia finito il combattimento. Per certo, però, i russi sembrano commettere sempre lo stesso errore: mandano in avanscoperta corazzati isolati, senza protezione sui fianchi, alla mercè delle imboscate. Le immagini del video sono state girate nella zona di Pytomnyk, riconquistata pochi giorni fa dagli ucraini.

