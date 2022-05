Madelene Wright, la calciatrice e il video a luci rosse: scandalo nel pallone

20 maggio 2022 a

Da calciatrice a modella di successo sulla piattaforma a luci rosse Only Fans: la storia è quella di Madelene Wright, che fino a poco tempo fa giocava nel Charlton Athletic. La sua esperienza sul campo è iniziata a gennaio 2020. Ma il sogno è durato solo tre mesi, perché poi è stata mandata via. A quel punto la giovane, che ha solo 23 anni, ha deciso di reinventarsi facendo altro.

La Wright è passata così su Only Fans, dove ha iniziato a guadagnare una fortuna spogliandosi oppure indossando diverse divise da calcio in base alle preferenze e ai suggerimenti degli abbonati. Ma come mai il club ha deciso di cacciarla? La decisione è arrivata dopo un'esclusiva del Daily Star, che ha diffuso un filmato in cui si vede la calciatrice che beve un bicchiere di champagne al volante della sua Range Rover.

Dopo che il video è diventato virale, un portavoce della squadra di calcio ha detto: "Il club è stato informato del video e ha rapidamente indagato sull'incidente. Siamo delusi dal suo comportamento, che non rappresenta gli standard che la squadra sostiene. Lei è piena di rimorsi e ha già lasciato il club". Intervistata successivamente dal SunSport, la 23enne ha detto: "Ero giovane, stavo scherzando con degli amici e non capivo davvero la posizione in cui mi trovavo e la responsabilità che avevo". Poi il cambiamento con Only Fans, che a quanto pare le ha fatto guadagnare mezzo milione di sterline in un solo anno.

