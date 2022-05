Ucraina, la guerra in diretta. Zelensky vuole svuotare le tasche dei russi: l'annuncio che può stravolgere la guerra e fare infuriare lo zar

21 maggio 2022 a

La guerra si fa sempre più aspra. La resa dei militari ucraini del battaglione Azov nell'acciaieria Azovstal di fatto segna un punto di non ritorno per la strategia militare di Kiev: Mariupol è persa. Il presidente ucraino Zelensky ha proposto la confisca di tutti i beni russi per risarcire i cittadini ucraini. Intanto nel corso dell'evacuazione della fonderia gli occhi sono puntati sul comandante del battaglione Azov, Denis Prokopenko. L'uomo sarebbe stato portato via dai russi a bordo di un blindato.

Ore 6.55 Che fine ha fatto il comandante del battaglione Azov

Il comandante del reggimento Azov, Denis Prokopenko , è stato portato via dall’acciaieria Azovstal "con un veicolo blindato speciale" verso i territori controllati dalla Russia "perché i residenti lo odiavano e volevano ucciderlo per le numerose atrocità commesse". Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero della Difesa russo, il generale maggiore Igor Konashenkov, citato dalla Tass.

Ore 3.25 FInlandia, stop al gas russo

Stop sl gas, come già annunciato da Mosca, per la FInlandia dopo la sua adesione ala Nato. Nl punto di diramaziine Imaltra è stato chiuso il gas verso il Paese governato da Sanna Marin, in modo da farmare del tutto l'input richiesto

Ore 00.25 Zelensky propone meccanismo confisca beni russi

Il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, ha chiesto di creare un fondo speciale per risarcire tutti gli ucraini che hanno subito l'aggressione russa. Lo ha annunciato nel suo discorso serale, riferisce l'agenzia Unian. "Offriamo ai Paesi partner di firmare un accordo multilaterale e creare un meccanismo attraverso il quale tutti coloro che hanno subito le azioni della Russia potranno ricevere un risarcimento". In particolare, a suo giudizio, "i fondi russi e le proprietà sotto la giurisdizione dei Paesi partner dovrebbero essere sequestrati o congelati, quindi confiscati e inviati a un fondo dal quale tutte le vittime dell'aggressione russa potranno ricevere un congruo compenso".

