Nikolai Patrushev, "ora tutto passa da lui": Putin malato, chi è il presidente-ombra

21 maggio 2022 a

a

a

Vladimir Putin è alle prese con problemi di salute molto seri e per questo si vocifera che il suo amico fraterno Nikolai Patrushev stia acquisendo sempre più potere, al punto da diventare il presidente-ombra della Russia. I canali Telegram di contro-informazione russa ‘General Svr’ ha pubblicato degli aggiornamenti che riguardano proprio Patrushev: a partire dallo scorso martedì tutti i rapporti per il capo del Cremlino starebbero passando per il segretario del Consiglio di sicurezza.

Il generale Gerasimov morto, "dove hanno trovato il suo corpo": arriva il pugno nello stomaco dello zar

Persino Sergei Kiriyenko, vice capo dell’amministrazione presidenziale che ha accesso diretto al presidente, negli ultimi giorni riferirebbe esclusivamente a Patrushev. Quest’ultimo è quotato come possibile successore di Putin ormai da tempo, anche per via del legame molto stretto che li unisce da anni. Si vocifera che però a causa del fallimento dell’operazione militare speciale in Ucraina tra i due sia nata qualche frizione: varie fonti sostengono che sia stato proprio Patrushev ad assicurare a Putin una vittoria rapida e incondizionata; una previsione rivelatasi del tutto campata per aria.

"Chi sarà il successore di Vladimir Putin". La profezia del generale Petraeus: il peggiore degli incubi diventa realtà?

Nel frattempo le condizioni del presidente russo sembrano peggiorare. La tv di stato russa ha mandato in onda un filmato dell’incontro con l’oligarca Sergey Chemezov: Putin è apparso stordito, a tratti balbettante e anche in preda a conati di vomito. Si vocifera che ciò sia dipeso dal fatto che abbia da poco iniziato la chemioterapia. Sono diverse settimane che nelle uscite pubbliche Putin appare tutt’altro che in forma, tra il viso gonfio e quello strano bisogno di aggrapparsi con la mano al tavolo. Quest’ultimo gesto si è ripetuto anche in occasione del colloquio con Chemezov, suo amico dai tempi del Kgb.

"Storia aperta". Toni Capuozzo, video clamoroso sul battaglioen Azov: "Quello che non vi dicono sulla Azovstal" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.